Zülfü Livaneli’den Nurettin Sözen’e ‘Hesaplar bitmemiş’ yanıtı!

Zülfü Livaneli’nin 1994 seçimleri öncesi kendisine “Benden belediye başkanı olur mu yahu? Benim için ideal belediye başkanı sizsiniz” dedikten 5-10 gün sonra aday olduğunu iddia eden İBB eski Başkanı Nurettin Sözen’e Livaneli’den yanıt geldi.

İşte Livaneli’nin açıklaması:

* O seçimin üzerinden 26 yıl geçmiş ama hala konuşulduğuna göre demek ki hesaplar bitmemiş. Uzatmadan madde madde düşüncelerimi açıklayayım.

“BİR EMRİVAKİ İLE ADAYLIĞIM İLAN EDİLDİ”

1. Sözen’in aktardığı üslup bana ait olamaz. Öyle konuşmadığımı herkes bilir. Abidin Dino’nun cenazesinde hocaya ”Üzerimde çok baskı var ama aday olmayacağım.” dediğim ise doğrudur. Gerçekten de kararım kesindi. Aday olmayacaktım, parti üyesi bile değildim ama hem dostlardan, hem siyasilerden, en önemlisi de kamuoyundan o kadar ağır bir baskı geldi ki tutumum biraz yumuşadı. Ve bir emrivaki ile adaylığım ilan edildi.

2. Adaylığı kabul edemeyeceğimi bildirmek için Karayalçın ve diğer yetkililerle buluştuğumda bana Tempo dergisindeki araştırmayı gösterdiler. SHP İstanbul’da yüzde 8’e düşmüştü. (Arşivden bakılabilir.) İSKİ ve diğer konular zaten herkesin dilindeydi.

“‘SOLDA ÜÇ PARTİNİN ORTAK ADAYI OLABİLİRİM’ DEDİM”

3. Bir ay kadar direndikten sonra, ”soldaki üç partinin ortak adayı olabilirim!” dedim. Bunu hemen ilan ettiler.

4. DSP lideri Ecevit ve CHP lideri Baykal’la görüştüm. Solu toparlayabilmek için ortak aday olmak istediğimi söyledim. İkisi de kabul etmedi. Kendi adaylarını çıkardılar. Bana karşı ağır bir kampanya yürüttüler. Solcu solcunun kurdudur ilkesinin korkunç örneklerini verdiler.

5. Artık ok yaydan çıkmıştı. Çalışmaya başladım. Araştırmalarda oylar hızla arttı ve bütün araştırma şirketlerinde birinci sıraya yükseldik.

6. Ama karşımızda her türlü devlet gücünü kullanan başbakan Çiller, SHP’den nefret eden Ecevit, ANAP, emniyetteki derin yapılanma, Susurluk ve basın vardı.

“DARBEYE KARŞI ÇIKMIŞ BİR İNSANI TERÖRİST GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTI”

7. Vahşi bir yıpratma kampanyası başladı. O kadar ileri gittiler ki Star televizyonu milli maç arasında Atina’da Türk bayrağı yakılan bir gösteride arkadan görünen montlu kişinin ben olduğumu bile iddia etti.

8. Adnancılar grubu, aleyhimde TV kampanyaları yaptırdı, mahkeme ifadelerinde ”Erdoğan’a biz kazandırdık” dedikleri kayıtlı.

9. Hürriyet bir derin devlet operasyonuyla manşetten, 12 Mart cuntası ve hapsinden sonra İsveç’e iltica ederken poliste çekilmiş fotoğraflarımı yayınladı. Onuruyla darbeye karşı çıkmış bir insanı terörist gibi göstermeye çalıştı.

10. Bu kampanyalarla seçime gittik. SHP örgütü sandıklarda yoktu. Refah tutanaklarla istediği gibi oynuyordu. Sandıklar evlere götürüldü. Çöplüklerden bir hafta oy toplandı. Ve kaybetmiş olduk.

“SHP’NİN AZ FARKLA SEÇİM KAYBETMESİNİN SEBEBİ DSP”

11. Daha sonra bazı aklı evveller, iki sol partinin oylarımızı bölmesine değil de ANAP’la niye yarıştığımıza taktı kafayı. Yani SHP, sağ bir parti için seçime girmeyecek miydi? Bugün CHP, mesela AKP için adayını çeker mi?

12. İstanbul, Ankara ve birçok şehirde SHP’nin az farkla seçim kaybetmesinin sebebi DSP’dir. Bizim yüzde 20.3 oyumuza, DSP’nin yüzde 14’ünü ekleyin. Sonuç ne olurdu? Ankara’da da öyle oldu. Korel Göymen’in oylarını bölünce Melih Gökçek aradan çıktı.

13. 94’ten sonraki her seçimde DSP aynı rolü oynadı, AKP’ye kazandırdı. Son yerel seçimde bile aynı yola başvurdular ama konjonktür değişmişti. CHP; adayıyla ve örgütüyle oylarını çaldırmamayı başardı.

14. Yıllar sonra Hüsamettin Özkan bana aynen şunları söyledi: ” En büyük siyasi hatamız, sizin o seçimde oylarınızı bölmemiz oldu. Ülkenin kaderi değişti.”

“3 SOL PARTİ BÖLÜNDÜĞÜ İÇİN HER YERDE REFAH KAZANDI”

15. Geleceğe baktığımızda buradan çıkarılacak sonuç bence şudur: 3 sol parti (SHP, DSP;CHP) bölündüğü için her yerde Refah kazandı. En çok oyu biz aldık ama ihtiyacımız olan birkaç puan oy, bölünmeden dolayı bize gelmedi. Şu anda solda 3 büyük parti yok. Dolayısıyla şans daha fazla.

26 yıl sonra sığ bir görüşle, solcu SHP niçin sağcı ANAP’la yarıştı diyenlere bu gerçeği, yani üç sol partinin toplam oylarının Refah’tan 10 puan yüksek olduğunu hatırlatırım. Hala ısrar edenlere ise acil tavsiyem sağlarına sarımsak, sollarına soğan bağlamaları ve 90’lı yıllardaki iki kanadı birbirine karıştırmaktan kurtulmaları”

NURETTİN SÖZEN NE DEMİŞTİ?

SÖZCÜ’ye özel açıklamalarda bulunan Nurettin Sözen, Zülfü Livaneli’nin adaylığına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

* Bu arada benim yerime aday olan Zülfü Livaneli'yle ilgili bir olay yaşadım. 20 sene söylemedim artık söylememde bir sakınca yok. Abidin Dino’nun Bebek’teki cenaze töreninde yanıma Zülfü Livaneli geldi.

* “Hocam birtakım dedikodular var benim aday olacağıma dair. Ben bir gün devlette çalışmadım, bir gün sivil toplum örgütünde çalışmadım, bir gün siyasi partide çalışmadım. Benden belediye başkanı olur mu yahu? Benim için ideal belediye başkanı sizsiniz” dedi. Bu sözden 5-10 gün sonra Karayalçın’a yakın bir milletvekilinin evine siyaset konuşmak için uzlaşmak için gittiğini öğrendim. Ve sonra o aday oldu.

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