“Çiftçi borçlarının üç ay değil bir yıl ötelenmesi lazım”

Sözcü Gazetesi Adana Temsilcisi Mehmet Serbes'i ziyaretinde Çiftçi bölgesi olan Adana'da en büyük sorunun tarımla ilgili sorunlar olduğunu hatırlatan Sümer, “Bu konuda CHP'nin planı programı ortadadır, hem sel felaketi hem de virüs konusunda hükümetin gereken önlemleri acilen alması lazım. Önümüzdeki süreç, hem ürün düşüklüğünde hem de tarımda bir sonraki hamleleri düşünüldüğünde planlama yapılacak. Yaz sezonu hem iç piyasa, hem de ihracatla ilgili sorunları beraberinde getirecek. Ayırca inşaat ve özellikle de turizm açısından ciddi sorunlarla geçecek. Hükümetin bu konuda önlemler alması lazım. Geleceği planlamak lazım. Devletin artık söylem değil, eylem yapması lazım” diye konuştu.

“EL BİRLİĞİYLE BU KRİZİ ATLATACAĞIZ”

2020 yılının selle başladığını, arkasından deprem, arkasından virüs salgını geldiğini kaydeden Orhan Sümer, “Burada en önemli şey vatandaşın evinde kalması, Devletin koyduğu kurallara uymak lazım. Burada Türk Tabipler Birliği ve sağlıkçılar büyük görev sütlendiler. Sağlıkçılar, her türlü kısıtlamaya rağmen, toplumda kendilerine karşı sıkça gösterilen bazı tepkilere rağmen fedakarca çalışıyorlar, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Ayrıca Adana'daki ve Türkiye'deki tüm belediyeler ellerinden gelenin daha fazlasını yapmak için çalıştı. Zaten böyle de olması lazım. Birlik beraberlik içinde olursak bu sıkıntıyı da daha kolayca aşarız. El birliğiyle mücadele edersek bu sorunun da üstesinden geliriz” diye konuştu.