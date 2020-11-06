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Giresun’da 5 askerimizin şehit olduğu menfez yapılırken yine çöktü

Giresun'da meydana gelen selde menfezin çökmesi sonucu 5 askerimiz şehit olmuş, bir iş makinesi operatörü hayatını kaybetmişti. Menfezin yeniden yapılması için çalışmalar devam ederken bugün meydana gelen selde yapılan yerler de yıkıldı. Yapımda kullanılan iş makineleri de sele kapıldı.

Saygı ÖZTÜRK
Güncellenme: 18:32, 06/11/2020
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Giresun’da 5 askerimizin şehit olduğu menfez yapılırken yine çöktü

CHP Giresun İl Genel Meclisi üyesi Ömer Cebeci, büyük selden önce menfezin altının boşaldığını her an çökebileceği uyarısında bulunmuştu. Ancak bu uyarı dikkate alınmamıştı. Askerlemizin geçişi sırasında menfez çökmüş, 5 askerimiz sele kapılıp şehit olmuştu.

Menfezin yeniden yapımı için çalışmalar devam ederken bugün yeniden sel aynı bölgeyi vurdu, yapılan yerler yeniden yıkıldı. Yetkililer can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirttiler. İnşaat firmasının araçlarının sele kapıldığını bildirdiler.

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Yayınlanma Tarihi:18:20,
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