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Mersin Büyükşehir’den asırlık çınara yardım eli

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eşi uzun yıllar önce ölen Tarsus’ta tek başına yaşayan 103 yaşındaki Bekir Yıldız’a gıda ve sağlık paketi ulaştırdı. Asırlık çınara ayrıca her gün sıcak yemek ikramında bulunuluyor.

Ali Ekber ŞEN / Mersin
11:50 -
Haberler Günün İçinden
Mersin Büyükşehir’den asırlık çınara yardım eli

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus'ta tek başına yaşayan 103 yaşındaki Bekir Yıldız'ın yardımına koştu.

Eşi uzun yıllar önce vefat eden, çocukları da yaşam mücadelesinde başka şehirlere çalışmaya gidince tek başına yaşamaya başlayan Bekir Amca'yı evinde ziyaret eden Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü personeli, kendisine gıda ve sağlık paketi verdi.

Salgın sürecinde halk sağlığını ön planda tutarak, sürekli dezenfekte faaliyetleri yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kundaktaki bebeğin mamasından yaş almış yurttaşların gıda ihtiyacına kadar kapıları çalmaya ve yüzleri güldürmeye devam ediyor. (FOTO: SÖZCÜ)

Komşuları ve mahalle muhtarı Aydın Kızıltaş'ın destekleriyle hayata tutunan ve dört yıl askerlik görevini yerine getirdiğini gururla söyleyen Yıldız, birkaç sene öncesine kadar çalıştığını ve her zaman sağlığına önem verdiğini ifade etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus'ta da açtığı Aşhane'den her gün düzenli olarak sıcak yemek verilmeye başlanan Yıldız, uygulamadan son derece memnun olduğunu ifade ederek, CHP'li Başkan Vahap Seçer ve ekibine teşekkür etti.

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