Dünyanın En Prestijli Gökdelen Ödülü Lakhta Center ile Rönesans’ın

Rönesans İnşaat tarafından inşa edilen Lakhta Center, Emporis Yılın Gökdeleni Ödülü'ne layık görüldü. Dünyanın dört bir yanındaki en yüksek binaları ve nefes kesen mimari projeleri ödüllendiren “Emporis Gökdelen Ödülü” 20 yıllık tarihinde ilk kez Rusya’da inşa edilen bir projeye verildi.

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Lakhta Center, 462 metre yüksekliğiyle sadece Rusya'nın değil, Avrupa'nın da en yüksek binası unvanına sahip ayrıca dünyanın en yüksek binaları arasında 14. sırada bulunuyor.

Dünyanın kuzeyindeki en yüksek gökdelen olan Lakhta Center, alışılmadık soğuk hava şartlarına uygun olarak, ısı kaybını en aza indiren ve enerji tasarrufuna destek veren cepheleri ile dikkat çekiyor. Dış yapısı neredeyse 90 derece dönen beş kanattan oluşan Lakhta Center'in bu sıradışı tasarımından oldukça etkilenen Emporis jürisi, projede çevre dostu ve enerji tasarruflu teknolojiler kullanılmasının da birincilik ödülünde payı olduğunu belirtiyor. Ekolojik verimliliği için “LEED for Core & Shell” Gold sertifikasına sahip olan Lakhta Center'in, yeşil teknolojileri sayesinde enerji tüketimi tahminleri %40’a kadar azaltıldı. Uzmanlara göre, yeşil teknolojilerin kullanımının kendini 20 yıl içerisinde amorti etmesi bekleniyor. Ayrıca, projede kullanılan akıllı ön cephe tasarımı, yeni nesil yangın söndürme sistemi ve asılı kat stratejisi, bina genelinde güvenliği ve enerji verimliliğini artırırken, üst düzeyde bir ses yalıtımı sağlıyor.

Rekorların projesi: Lakhta Center

Lakhta Center projesinde beton dökme işleminde kullanılan 19,624 metreküp beton dünyanın en hacimli kesintisiz beton dökme işlemi olarak Guinness Dünya Rekorları kitabı tarafından tescil edildi. Toplam ağırlığı yaklaşık 670 bin ton olan Lakhta Center'ın inşaatında kullanılan kazıkların çapı yaklaşık 2 metre boyunda. Bu alanda da Dünya Rekorunun sahibi olan projede, kazıkların inşa edildiği derinlik ise tam 82 metre uzunluğunda.

Usain Bolt'la yarışan asansör!

Lakhta Center yüksek teknolojisiyle de dünyanın sayılı mimari projeleri arasında yer almaktadır. Projenin gökdelen bölümünde toplam 34 yüksek hızlı asansör bulunuyor. Asansörlerin hızı saniyede 8 metreye kadar ulaşabiliyor.

ENR listesinde 10 basamak birden yükseldi

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden olan Rönesans, yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle de tanınıyor. 1917 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record) müteahhitlik firmalarının ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri yıllık gelirleri esas alarak yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde Rönesans İnşaat, 2020'de bir önceki yıla göre on basamak birden yükselerek 23'üncü sırada yer aldı. Rönesans İnşaat Avrupa'nın da en büyük 9'uncu müteahhitlik şirketi olurken, Türk şirketleri arasındaki liderliğini de korudu.

Gelirlerinin %70'ini yırtdışındaki projelerden sağlayan Rönesans, 28 ülkedeki faaliyetlerinden 5,4 milyar ciro elde etti

Türkiye'nin uluslararası arenada en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Rönesans'ın 2019 yıl sonu konsolide cirosu 5,4 Milyar USD. Dünyanın 28 farklı ülkesinde faaliyet gösteren ‘en'lerin şirketi Rönesans, hayata geçirdiği projeler ile gelirlerinin %70'ini yurtdışındaki projelerden sağlıyor. Rönesans, ülkeye yurtdışından getirdiği döviz ve tüm dünyada sağladığı istihdam ile Türkiye'ye ve dünyaya değer katmaya devam ediyor.

1993 yılında Rusya St. Petersburg'da kurulan Rönesans Holding, bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor. Rönesans Holding, ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, imalat sanayi tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomotiv ve makina fabrikaları, devlet binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santrallerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ve karma yapılar inşa ediyor.

Rönesans'ın hayata geçirdiği örnek projeler

Rönesans satınalmalar ile büyümesini sürdürüyor

Rönesans hem mühendislik bilgi birikimi ve tecrübesi hem de satın aldığı şirketlerin tecrübeleriyle uluslararası arenada güçlü projeler üretmeye devam ediyor. Şirket, gerçekleştirdiği satın alımların ardından Avrupa'daki pek çok önemli projeye “Rönesans” imzasını atıyor. İsviçre Alpleri’nde, dünyanın en uzun demiryolu tüneli Gotthard Base, Amsterdam Arena Stadyumu yenilemesi, Karayip Denizi'ne kıyısı bulunan St. Lucia adasındaki Castries Limanı genişletmesi bunlardan sadece birkaçı.

Rönesans Holding'in Hollanda'daki grup şirketi Ballast Nedam tarafından kamu özel ortaklığıyla inşa edilen Hollanda'nın en uzun kara tüneli Gaasperdammertunnel'in iki kuzey geçidi Hollanda Altyapı ve Su İşleri Bakanı Van Nieuwenhuizen'in katılımıyla yakın zamanda trafiğe açıldı. Gaasperdammertunnel, Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) yolunun genişletilmesinin önemli bir parçası konumunda yer alıyor. Hollanda'da Ballast Nedam'ın sürdürülebilirlik çerçevesinde inşa ettiği bu projede, yol yüzeyinde kullanılan beyaz taşlar, ışığı yansıtarak aydınlatma ihtiyacını ve enerji giderlerini azaltıyor. Kullanılan parlak asfalt ve LED ışıklandırma da enerji tasarrufuna katkı sağlıyor. Tüm bu çözümlerle projenin enerji giderlerinde %20'lik bir tasarruf sağlanması planlanıyor. Ayrıca, tünelin üzerine yerleştirilecek 5.500 güneş enerjisi panelinden sağlanacak enerjinin direkt olarak Hollanda ulusal elektrik şebekesine gönderilmesi hedefleniyor. Ballast Nedam sürdürülebilirlik adımlarını ilk atan inşaat şirketlerinden biri olması açısından da dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda geliştirdiği sıfır enerjili binalar ile ilgileri üzerine topluyor. Yine Ballast Nedam'ın Hollanda Maastricht'te inşa ettiği Yeşil Bulvar – De Groene Loper konut projesi de, European Property Award Sürdürülebilir Konut Geliştirme ödülünün 2020 yılı kazananı oldu.

Enerjide Yeni İpek Yolu: Kuzey Kutup LNG Koridoru

Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kutup Dairesi içerisinde yer alan Sabetta Bölgesi'nde inşa edilen Yamal Sıvılaştırılmış Gaz (LNG) Tesisi, küresel enerji pazarının kurallarını değiştirdi ve dünyaya yepyeni bir enerji koridoru kazandırdı. Yamal LNG Üretim Tesisi’nin ortakları aynı zamanda yeni bir LNG taşımacılığı rotası yarattı. Proje için geliştirilen ve buzda yol alabilen tankerler sayesinde Kuzey Kutup Dairesi’nden Asya pazarlarına doğalgaz sevkiyatı süresi 30 günden 15 güne düştü. Bu yenilikçi çözüm sayesinde, Rusya’dan LNG sevkiyatı için daha önce Süveyş Kanalı kullanılırken bugün Bering Boğazı kullanılıyor. Yamal LNG Tesisi’nden, “Kuzey Denizi Koridoru” kullanılarak şimdiye kadar 20 milyon tonun üzerinde LNG taşındı. Önceden belirlenen takvimden tam bir yıl önce tamamlanan projede, her biri yıllık 5,5 milyon ton LNG üretme kapasitesine sahip 3 üniteyle toplam 16,5 milyon ton yıllık üretim kapasitesine ulaşıldı. Bu da şimdiden küresel LNG arzının yüzde 5’ine denk geliyor.

En uzun ve en derin demiryolu tüneli: Gotthard Base

Rönesans, 57 kilometre uzunluğu ve 2.300 metre derinliğiyle dünyanın “en uzun ve en derin” demiryolu tüneli olarak adlandırılan İsviçre Alpleri’ndeki Gotthard Base Tüneli’nin inşasını üstlenen konsorsiyumda yer aldı. Avrupa ekonomisi ve taşımacılığı açısından büyük önem taşıyan tünel Haziran 2016’da açıldı. Dünyanın en önemli mühendislik eserlerinden biri olarak kabul edilen tünel, her gün yaklaşık 20 milyon kişinin hayatına dokunuyor. Bölgedeki yük taşımacılığı kapasitesi, tünel açıldığından bu yana yılda 20 milyon tondan 50 milyon tona çıktı.

Euromoney ödüllü gayrimenkul bilgi birikimi

Rönesans, gayrimenkul geliştirmekteki bilgi birikimi ve tecrübesiyle, gerek Türkiye'de gerekse yurtdışında birçok farklı ülkede geliştirdiği yatırımlarına devam ediyor, kaliteli ve yaşama değer katan projeleriyle gayrimenkul sektöründe fark yaratıyor. Rönesans Holding bünyesindeki Rönesans Gayrimenkul Yatırım, dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney'in gayrimenkul sektörünün en iyilerinin bağımsız ve derinlemesine değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği, uluslararası birçok firmanın, gayrimenkul sektöründeki yöneticiler tarafından değerlendirildiği ankette yükselişini sürdürüyor. Rönesans Gayrimenkul Yatırım 2020 senesinde de Türkiye'nin Perakende ve Alışveriş Merkezleri kategorisinde, en büyük şirketi konumunu korurken, projeler üretmeye ve istihdam yaratmaya devam ediyor.