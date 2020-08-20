2. el otomobil fiyatlarına farklı bir bakış

Geçen yıl 7 milyon 500 bin adet ikinci el otomobil satılırken, buna mukabil 1 milyon 500 bin sıfır araç satıldı. Aradaki bu büyük farkı gören bayilerin ikinci ele yönelip piyasayı yükseltiğini öne süren Oda Başkanı Hakan Yanık, “İkinci el otomotiv piyasası altın ve euro gibi son 6-7 aydır ciddi anlamda yükselmeye başladı. İkinci elde fiyatların artması bu sene başlamadı. 2019 yılının ikinci altı ayında fiyatlar yavaş yavaş yükselmeye başladı. İkinci el otomotiv yıllık 7-8 milyon satış oranına yükseldi. Bu rantı ele geçirmek isteyen karteller, piyasadaki fiyat dengesini bozdu. Piyasadaki mevcut alım satım yapan galerici esnafıyla beraber, bu işi kaçak yapan insanların alım satımlarını bitirmek için piyasada oynadıkları bir oyun.” dedi.

Hakan Yanık ayrıca dile getirdiği farklı bir yaklaşımla da dikkat çekti, Yanık, “Sıfır otomobillerin Türkiye’ye girmediğini beyan edenler, ciddi anlamda ikinci el otomobil toplayıp piyasaya sürmeye çalışıyor. İnternet sitelerine birilerinin ciddi anlamda sahte hesaplarla yüksek araç fiyatlarını yüklemesi, son dönemde altın, euro ve doların artması bunda etkili oldu. Bütün bunlar, corona virüsü de bahane edilerek, ikinci elin yükselmesine sebep oldu. Yurt dışından araç girişi olmadığından fiyatlar yükseldi diyenlere inanmıyorum. Bayilere bakıyorsunuz, getirdikleri bütün araçları satmışlar. Satacak araç bulamıyorlar. Kendileri ikinci el piyasasına dönmüş. İnternet sitelerinde yaptıkları açık arttırmayla veya ihalelere girerek yüksek fiyatlarla araç alıp yüksek fiyatlarla piyasaya sürüyorlar. Bunda bayilerin etkisi çok büyük. Bu fiyat artışları internetteki sitelere de yansıyor. Vatandaş ve biz galerici esnafı da buna uyuyoruz” dedi. (İHA)