Sadece bir fabrika açık kalacak!

Türkiye’de pandemi nedeniyle otomotiv fabrikalarında 20 Mart’tan 11 Mayıs'a kadar devam eden aralar sonrası 166 bin adetlik üretim kaybı oluşurken, bu süre içinde tüm fabrikaların verdiği ara toplamı 380 güne ulaştı. Mayıs ayından itibaren esnek çalışma yöntemiyle kademeli olarak başlayan üretimler haziran ayında yüzde 60-70 kapasiteye çıkarken, temmuzda da benzer seviyelerde devam etti.

BAKIM YAPAMADIK

Türkiye'de otomotiv fabrikalarında ağustos ayından itibaren kapasitelerin yüzde 100'e ulaşması beklenirken, yaz aylarındaki planlı rutin bakım aralarının devreye gireceği açıklandı. Pandemi nedeniyle 2 aya yaklaşan aralar verilmesine rağmen neden yine ara verildiğine ilişkin ise Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Çünkü zorunlu pandemi duruşu esnasında bakım yapamadık” yorumunu yaptı.

ARA VERECEKLER

Haydar Yenigün, her fabrikanın kendi kararı olduğunu belirterek, Ford Otosan'ın geçen seneye göre süreyi kısa tutup yaklaşık 2 hafta ara vereceğini belirtti. Aynı şekilde Tofaş, Oyak Renault, Toyota ve Honda da ağustos ayında ortalama 2'şer hafta aralar verecek. Bu aralara Kurban Bayramı'nın da dahil edileceği söyleniyor. Bu durumda aralar 20 güne yaklaşabilir.

YENİ i20 ÜRETİLECEK

Ağustos ayında üretime tek devam edecek şirket ise Hyundai Assan olacak. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, yeni i20 üretiminin devreye girmesinden dolayı bu yıl ağustos ayında rutin bakım arası verilmeyeceğini söyledi.