Bize layık görülen bu

ÖTV'de hiç beklenmeyen artışlar, kuşkusuz yine 2.el otomobil sektörüne yarayacak. Sıfır otomobillerde yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle zaten yılbaşından bu yana yoğun talep gören ve fiyatları hızla artan 2. el otomobiller, yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte yine vatandaşın tek alternatifi olacağa benziyor. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, 2020 sonunda 6.2 milyonu otomobil, 1.8 milyonu hafif ticari araç olmak üzere toplam 8 milyonu aşkın 2.el aracın satılmasının beklendiğini belirterek, “Pazarın işlem hacmi ise 350 milyar TL'yi aşmış olacak” dedi.

SIFIR SADECE HAYAL

Pazarın genel yapısı ve tercihlere bakıldığında vatandaşın alım gücünde ki düşüşün net görüldüğünü kaydeden Şahin şunları söyledi: “2. el otomobil pazarında satılan her 100 otomobilin 52 adedi 10 yaşın üzerinde. 5 yaş ve üzeri araç satışları ise pazarın yüzde 81 oranına denk geliyor. Fiyatların artmasına ana neden olarak gösterilen 0-1 yaş grubu ise pazarda sadece yüzde 3,31 paya sahip. Yani hayaller sıfır olsa da, gerçekler ikinci el olmaya devam ediyor. ÖTV artışıyla birlikte 2.elde özellikle 5 yaş üstü araçlara talep artacaktır. Ancak 2.el fiyatları da artacaktır.”

TEMMUZDA DURAKLAMA

Diğer taraftan son 7-8 aylık dönemde fiyatlardaki ciddi artışa rağmen 2. el otomobil pazarı geçen yılın ilk 7 ayına göre sadece yüzde 24 oranında arttı ve 3 milyon 850 bin adede ulaştı. Aynı dönemde arz sıkıntısına rağmen sıfır otomobil satışları ise yüzde 60 arttı. Erol Şahin, resmi rakamlara bakıldığında temmuz ayında 2.el otomobil pazarının kriz dönemi olan 2019 yılına göre yüzde 39.6 büyüdüğünü belirterek, “Temmuzda 721 bin adet 2. El araç satıldı. 773 bin olan haziran ayına göre pazar aslında yüzde 6,7 oranında küçüldü. Bu duraklamada büyük etken aşırı yükselen fiyatlar kadar, biten kredi kampanyası ile birlikte yükselen faizlerde etkili oldu” dedi.

VERGİDE DÜNYA REKORU TÜRKİYE'DE

Yeni düzenleme ile otomobil vergisinde açık ara dünya rekortmeni olduk. 2019 yılında Danimarka yüzde 212'ye ulaşan en yüksek vergi tavanına sahipken, Türkiye ise 206 ile ikinci sıradaydı. Önceki gece en yüksek ÖTV diliminin yüzde 160'dan yüzde 220'ye yükseltilmesiyle Türkiye'de vergi tavanı yüzde 18 KDV de eklenince yüzde 277'e yükseldi. Bu arada Danimarka'da yeni nesil ve çevreci araçlar için vergi oranlarının teşviklerle yüzde 25'e kadar indiğini de belirtmek gerekiyor.

SPOT ARAÇ PATLAMASI

Sıfır otomobillerin 2.ele düşme döngüsü yani ‘spot piyasa' 2020 yılında oldukça hareketlendi. Aslında spotçuluktan ziyade tam bir karaborsa işi olmaya başladı. 2019 yılında sıfır 2.el oranı toplam satışların yüzde 5.26'sıyken, 2020 yılında bu oran yüzde 17.20'ye yükseldi. Yani satılan her 100 sıfır otomobilin 17-18 adedi spot olarak satılmaya başladı.

9 YAŞ ARAÇLARDA YÜZDE 90 ARTIŞ

Ocak-Temmuz döneminde yaş gruplarına göre 2.el satışlarında 1 yaş altını (oran ve adetler küçük) saymazsak, en büyük artış yüzde 90 ile 9 yaş otomobillerde yaşanmış. 9 yaşı yüzde 34.17'lik artışla 5 yaş, yüzde 16'lık artışla 8 yaş takip ediyor.