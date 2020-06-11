Dünyanın en değerli otomobil markası olabilecekler mi?

Bloomberg’in haberine göre Tesla şu anda 190 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Markanın en büyük rakibi ve dünyanın en değerli otomobil markası konumunda olan Toyota ise 210 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Bu değerler göz önünde bulundurulduğunda Tesla’nın yüzde 11’lik bir artışı karşılığında Toyota’nın sabit kalma durumu olursa Tesla, Japon devini yakalamış olacak.

Tesla’nın haziran ayının başından beridir yüzde 23’lük bir artış yaşadığını da hatırlatmakta fayda var. Amerikalı üretici ilk çeyrekte sadece 103 bin araç üretimi gerçekleştirirken Toyota 2.4 milyon adet otomobil üretti.

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla Volkswagen AG’yi ocak ayında geçerek dünyanın en değerli 2. otomobil markası pozisyonuna gelmişti. Alman üretici ID.3 diye adlandırdığı tam elektrikli ekonomik otomobilinin teslimatlarını bu yaz mevsiminin sonunda gerçekleştirecek.

Japon üretici Toyota 2020 yılı kâr tahminlerini yüzde 80 düşecek olarak değerlendiriyor. Pazarın ve satışların eski hâline dönmesi için ise 1 yıl sonrasını işaret ediyorlar. Markanın hisseleri bu yıl haziran ayına kadar yaklaşık yüzde 10 gerilemiş durumda.