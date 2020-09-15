Engelli vatandaşlara otomobilde ÖTV şoku

30 Ağustos'ta gerçekleşen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları birçok engelli vatandaşımızı da mağdur etti. Bugün Türkiye'de engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den muaf olarak araç satın alabiliyorlar. Alınacak olan otomobilin değerinin ise motor silindir hacminden bağımsız olarak ÖTV ve diğer tüm vergiler dahil 303 bin 200 TL'den fazla olmaması gerekiyordu. Yani tavan bu fiyattı. ÖTV'sini düştüğünüz zaman engelli vatandaşlarımız 303 bin 200 TL değerinde bir araca 189 bin 500 TL'ye sahip olabiliyordu. Bu durum engelli vatandaşlarımızın ihtiyacı olan geniş ve yüksek araç alabilmesi için büyük fırsattı.

HAYAL KURUYORLAR

Ancak ÖTV zamları sonrası 303 bin 200 TL'lik bir aracın fiyatı 40 bin TL'nin üzerinde artınca araçların kaporasını veren ve gelmesini bekleyen engelliler ciddi şok yaşadı. Ya bu farkı ödeyecekler ya da bir alt sınıfta otomobil almak durumunda kalacaklar. Sektör yetkilileri bu kişilerin siparişlerinin yolda olduğunu belirterek, “Kapora verip bekleyenler var. ÖTV baremi nedir, tavan fiyat nedir anlatamıyoruz. Özellikle engelli vatandaşlarımızın istediği orta sınıftaki SUV'ların tamamı takıldı bu tavan fiyata. Gerçekten çok mağdur oldular. 2-3 aydır parasını verdiği, hayali kurduğu araçları alamayacakları için hem üzgün hem de gerginler. Bunun için bu tavan fiyatın muhakkak güncellenmesi gerekiyor” yorumunu yapıyorlar.

İSTİSMAR EDENLER VAR

Evet, ÖTV zamlarına paralel bu 303.200 TL'lik tavan fiyat muhakkak güncellenmelidir. Kuşkusuz ÖTV muafiyetini istismar edenler vardır ve bunlar tespit edilmelidir ama Türkiye'de gerçekten geniş ve büyük bir araca ihtiyacı olan engelli sayısı da az değil.

Hangi şartlar aranıyor?

ÖTV muafiyeti, vücudunda belli bir oran üzerinde işlev kaybı olan engelli vatandaşlarımızın faydalanabileceği bir hak. Muafiyetli satış için sağlanması gereken koşullar şöyle:

– Engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den muaf olarak araç satın alabilirler. ÖTV indiriminden faydalanmak için ise engel oranı en az yüzde 40 olmalıdır. Raporda “ağır engelli” ya da “sürücü belgesi alabilir” ifadelerinin yer alması gerekmektedir.

– Araç sahibinin aracı kullanmasının mümkün olmaması durumunda, üçüncü dereceye kadar yakınları B sınıfı ehliyet sahibi olması koşuluyla bu araçları kullanabilirler.

– Yüzde 90 üzeri engel sahibi kişilerin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre “A” veya “B” sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmaları şartıyla kendileri de bu araçları kullanabilir.

– Alınacak olan binek otomobil modelinin değeri motor silindir hacminden bağımsız olarak, ÖTV ve diğer tüm vergiler dahil 303.200 TL'den fazla olmamalıdır.