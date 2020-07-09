Tesla 5. seviye otonom sürüşe çok yakın!

Tam elektrikli modelleriyle adından hem menzil hem de teknolojik özellikleriyle oldukça söz ettiren marka, Auto Pilot özelliğiyle de en başından beridir dikkat çekiyor. Otomatik sürücü sayesinde siz araç içerisinde başka bir şey ile ilgilenirken Tesla modelleri önceden belirttiğiniz hedefe kendi kendine belirli bir seviyede gidebiliyor. Bu özellik dur kalk ve yoğun trafik gibi durumlarda oldukça kullanışlı olabiliyor.

Reuters’ın haberine göre Tesla markası CEO’su Musk Dünya Sanal Gerçeklik Konferansı’nda (WAIG) otonom sürüşün 5. seviyesine çok yakın olduklarını açıkladı. Bu teknoloji üzerine Tesla haricinde Ford, Toyota, Uber, Volvo gibi markalar da çalışıyor.

LEVEL 5 OTONOM SÜRÜŞ NE DEMEK?

Türkçe’de 5. seviye anlamına gelen level 5, otonom sürüşün günümüzde ulaşabileceği son seviye anlamına geliyor. Toplamda; şimdilik 6 seviyesi bulunan sürücüsüz araçların seviyeleri, aracın gitmesinde ihtiyaç duyulan sürücüden, araç içindeki yolcuların sadece gideceği hedefi belirleyip harici hiçbir şey ile ilgilenmemesine kadar uzanıyor.

Seviye 5 otonom sürüşte de araç, belirlediğiniz hedefe hava şartlarına, gündüz veya gece olmasına, sürücü desteğine ve trafik yoğunluğunun olup olmamasına ihtiyaç duymadan gidebilmesi anlamına geliyor.