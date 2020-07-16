FCA ve PSA birleşmesinin adı ‘Stellantis’ oldu

Fiat Chrysler Automobiles(FCA) ve Peugeot Societe Anonyme(PSA)’nin birleşme kararı 2019 yılında açıklanmıştı. Her iki grup kendi çıkarları doğrultusunda adımlar atacak ve gelecek planlarını ortan bir çatı altında yürüteceklerini açıklamışlardı.

Yüzde 50:50 olarak gerçekleşecek birleşme; bağlanabilirlik, elektrikliye geçiş, paylaşım ve otonom sürüş de dahil olmak üzere hızla değişen bir dünyada bu yeni ortak girişim inovasyonu teşvik etmek ve bu zorlukları hız ve sermaye verimliliği ile karşılamak için güçlü küresel Ar-Ge ayak izi ve ekosisteminden yararlanacak.

Stellantis adını alacak olan bu birleşme markaların ve grupların açıkladığı 5 yıllık planları önlemek için tasarlanmış bir ilaç ismi gibi gözükse de her iki şirkette bu ismin “yıldızlarla aydınlanmak” anlamına gelen Latince “stello” fiilinden geldiğin açıkladı.

FCA ve PSA’nın birleşmesi otomotiv endüstrisi için 4. en büyük grubu oluşturacak. Bu sonuç göz önünde bulundurulduğunda otomotiv dünyası yeni bir zirve yarışına sahip olacak.

İki grup, birleşme açıklanmasından kısa bir süre sonra isim arayışının başladığını ve yalnızca şirket düzeyinde kurumsal markayı tanımlamak için bu ismin kullanılacağını belirtti. PSA ve FCA arasında gerçekleşecek olan bu şirket evliliğinin 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağı bekleniyor. Ortaklık sonucunda oluşacak olan şirkete John Elkann başkanlık edecek. Peugeot'un CEO'su Carlos Tavares ise yeni şirketin CEO'su pozisyonunda olacak.

İki otomobil üreticisinin vardığı anlaşma, otomobil üreticilerinin, dünya çapında talebin azalmasıyla karşı karşıya kaldığı ve teknolojik olarak daha gelişmiş, daha çevreci otomobil modelleri geliştirmeye çalıştığı bir dönemde geldi. Bu durumu göz önünde bulundurursak iki marka içinde maliyet düşürücü ve yeni nesil teknolojiler üzerine kurulu bir ortaklıktan söz edilebilir.

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FCA ve PSA evliliğiyle Fiat, Dodge, Ram, Chrysler, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot, DS, Opel ve Vauxhall markaları aynı çatı altında toplanmış olacaklar. FCA 2018 yılında dünya genelinde 4.8 milyon araç teslimatı gerçekleştirmiş, PSA ise 3.9 milyon adetlik otomobil satışına imza atmış durumda.