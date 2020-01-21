Hibrit otomobil satışlarında büyük artış!

2019 yılında Türkiye'deki toplam binek otomobil satışlarının yüzde 2,8'ini Toyota Hybrid modelleri oluşturuyor. Toplam pazarda satılan hibrit araç satışlarının ise yüzde 96'sını gerçekleştiren Toyota, hibrit pazarındaki liderliğini korumaya devam ediyor. Ayrıca, 2018 yılında gerçekleştirilen 3 bin 373 adetlik hibrit otomobil satışı ile tüm binek otomobil pazarı içerisinde yüzde 0,69 olan pazar payını 2019 yılında yüzde 2,8'e çıkartmayı başardı.

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Marka, 10 bin 696 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu rakama ulaşmalarındaki en büyük sebeplerden biri Toyota’nın hem geleneksel hem de hibrit motorlu modelleri arasında lokomotif otomobilleri olan C-HR ve Corolla’nın Türkiye’de üretiliyor olması. Sadece üretim demek aslında haksızlık olur, bu otomobiller sahip oldukları içten yanmalı motorlarının hacimlerinden dolayı devlet tarafından ÖTV teşviğiyle de destekleniyor.

İstanbul’da satılan her 3 Toyota modelinden 2'si hibrit teknolojisine sahip. Corolla Hybrid en çok tercih edilen hibrit modellerinin başında gelirken, bu modeli C-HR Hybrid izledi. Türkiye’de üretilen Corolla Hybrid 2019 yılında toplamda 7 bin 595 satış adedine ulaştı. Bunu 2 bin 588 adetle yine Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid takip etti.

TOYOTA CEO’SU BOZKURT, “HİBRİT ÇOK AVANTAJLI”!

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, trafikte daha fazla hibrit araç görülmeye başlandığını belirterek “Toyota olarak hibrit teknolojisinin ülkemizde de yaygınlaşması ve tercih edilmesi adına yoğun çalışmalar yaptık. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki hem markamız hem de diğer markalar hibrit teknolojisine yatırım yapmanın karşılığını almaya başladılar. Tüketicilerimizin de hibrit otomobil tercihine yönelmeleri doğru yolda olduğumuzun kanıtı” dedi.

MARKANIN HİBRİT SATIŞ PAYI AVRUPA’DA DA YÜKSELDİ

Toyota'nın dünyada 14,5 milyonu aşan hibrit satışlarının yanında Avrupa'da da toplam hibrit satışlarının payı bir önceki yılın aynı dönemine göre yükseldi. 2019 yılında Avrupa'da 562 bin hibrit satışı gerçekleştiren Toyota'nın hibrit satış oranı yüzde 52 olurken, Batı Avrupa'da ise hibrit satış payı yüzde 63 olarak gerçekleşti.