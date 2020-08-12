İlk Bugatti Divo teslim edildi!

Amerika’ya teslimatı gerçekleşecek olan otomobil öncelikle Paris’ten Newyork’a gönderildi. Aracın sahibiyle buluşmasından öncesinde ise Miller Motorcars’a nakledildi. Otomobilin tasarımı ve seçilen renk kombinasyonları ise temel aldığı Chiron modelini gölgede bırakacak tarzda.

Teslim edilen otomobilin detayları ise pek belli değil. Sadece fotoğraflardaki detayları biz de sizler gibi biliyor ve görüyoruz. Otomobilin genel olarak gümüş gri bir gövdeye sahip ve ön kısımdaki tampon, yan marşpiyeller ve arka kısım karbon detaylarla süslenmiş.

Otomobilin içi ise açık renkli deri ve alkantara ile tasarlanmış. Koltukların orta kısmı, kapı içileri gibi bölümler ise baklavalı şekilde dikişlere sahip. Otomobile müşterinin özel olarak eklettiği detaylar 90 kg daha fazla ağırlık katıyor.

Bugatti markası bu otomobilden sadece 40 adet üretecek. Otomobilin fiyatının başlangıcı ise 5 milyon euro olarak belirtiliyor. Divo W16 silindirli, quad-turbolu motora sahip. Bu sayede 1479 beygir güç üreten otomobilin motorunun hacmi ise tam 8 litre!