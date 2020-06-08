İngiltere elektrikli otomobillere 6 bin sterlin destek verecek!

The Telegraph’ın bugün yayınlanan haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson 6 Temmuz tarihine belirli teşvik ve desteklerin açıklanacağı önemli bir gün olarak bakıyor. Bu destekler sayesinde Birleşik Krallık’taki elektrikli otomobil satışlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Günümüze baktığımızda Nissan’ın Sunderland’da yer alan fabrikasında tam elektrikli Leaf modelinin üretimi gerçekleşiyor. Ayrıca MINI de Oxford’da yer alan tesiste tam elektrikli Cooper modelini üretiyor.

Telegraph, hükümetin yapmayı planladığı hurda teşviki paketi sayesinde Nissan’ın ortağı olan Renault’un EV satışlarının Birleşik Krallık’ta artacağını belirtti. Böylelikle Sunderland’da yer alan tesiste ek kapasiteli olarak Renault Captur modellerinin üretileceği belirtiliyor.

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Planlanan destek programı sayesinde İngiliz markası olan Jaguar Land Rover’ın I-Pace modeline de düşük olan ilginin artması bekleniyor. I-Pace, Jaguar markasının tam elektrikli ilk SUV modeli konumunda. Avusturya’da üretilen bu modele ek olarak marka İngiltere’deki tesislerinde XJ elektrik ve Land Rover’ın elektrikli modellerinin üretimi üzerine yoğunlaşabilir.