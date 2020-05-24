Kiralama devi resmen iflas başvurusu yaptı!

Hertz, Amerika İflas Mahkemesine başvuruda bulundu. Deleware Bölgesi İflas Mahkemesine yapılan başvuru ABD ve Kanada’daki firmanın yan kuruluşlarını da kapsıyor. Firmanın iflas başvurusuna rağmen bayii ve firmanın yan kuruluşları alışılmış faaliyetlerine devam edecek. Sonuç olarak, “Rezervasyonlar, indirimler, faturalar, müşteri bağlılığı” gibi önemli konular aynı şekilde planlandığı gibi devam edecek. Firma bu operasyonlara devam etmek için yaklaşık 1 milyar dolar bütçe ayırmış durumda.

Hertz’in bu derece bir nakit ile işlemlerin devam etmesini desteklemesi oldukça iddialı. Ancak firmanın 17 milyar dolar borcu bulunuyor. Bir de bu duruma corona virüsü salgını eklenince firmanın işleri tamamen durma noktasına geldi.

Firmanın iflasını açıklaması ise şu şekilde oldu, “Covid-19 salgınının etkisiyle birlikte seyahat talebi dramatik derecede düşmüş durumda ve bu durum birçok iptali de içinde barındırıyor.” Ayrıca firma salgına tepki olarak hemen harekete geçtiğini, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığına ve güvenliğine öncelik verdiği için tüm gereksiz harcamaları ortadan kaldırdıklarını açıkladı.

Ne yazık ki böyle bir iflas beraberinde işten çıkartmaları da getiriyor. Firmanın küresel iş gücünün yarısı olan 20 bin çalışanın işten çıkartılacağından bahsediliyor.