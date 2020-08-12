Kur ve faizlerdeki artış etkili oldu! Oto satışlarına fren

Temmuz ayındaki rekor satıştan sonra ağustos ayı iyi başlamasına rağmen kur ve faizlerdeki artışla bu hafta satışlar iyice yavaşlamış durumda. Kur artışı kısmen de olsa fiyatlara yansımaya başlarken, birçok tüketici, “Geçen ay alanlar çok kârlı, fırsat kaçtı” diye düşünmeye başlamış.

EYLÜLDE TALEP YAVAŞLAR

Sektör yetkilileri yine de birikmiş talep ve bu ayki araçların çoğunun geçen aydan satılmasının ağustos ayını iyi bir pazar büyüklüğüne taşıyacağını düşünüyor. Eylül ve ekim döneminde ise talebin yavaşlaması bekleniyor. Daha doğrusu bir kırılma değil ama yavaşlama beklentisi sektöre hâkim.

TAHMİNLER 70 BİNE İNDİ

Ağustos ayına ilişkin ilk öngörüler 75-80 bin civarındayken, şu an 70 bin adetler konuşuluyor. Kurlardaki artışa bağlı önümüzdeki süreçte aşağı yönlü değişimler bekleniyor.