Mercedes-Benz Türk 2020’ye hazır!

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2019 yılında üretimine kesintisiz devam etti ve toplamda 4.134 adet otobüs üretti. Şirket, başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık %96'sını ihraç ederek 2019 yılında 3.985 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi. Üretimine başladığı 1968 yılından bu yana toplam 93.000 adet otobüs üreten şirketin, otobüs ihracat hacmi ise ilk ihracatın yapıldığı 1970 yılından bu yana toplam 58.000 adede ulaştı.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası ise 2019 yılında 12.456 adet kamyon üretti. Şirketin bu yılki toplam kamyon ihracatı 12.342 adet olarak kaydedildi. Kamyon üretimine başladığı 1986 yılından bu yana toplamda 276.000 adet kamyon üreten Mercedes-Benz Türk, bugüne kadar toplam 68.000 adet kamyon ihraç etti.

1.3 MİLYAR EUROLUK KAMYON VE OTOBÜS İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİLER

Türkiye'den ihraç edilen her 2 otobüsten 1'i ve her 10 kamyondan 9'u Mercedes-Benz Türk tarafından ihraç ediliyor. Mercedes-Benz Türk sadece iki ürün grubundaki ihracatıyla değil, “AR-GE ve Bilişim Teknolojileri” alanlarında yurt dışına sağladığı hizmetlerle de Türkiye'nin toplam hizmet ihracatı tutarına yaklaşık 66 milyon avroluk katkı sağladı. Şirket 2019 yılında, Daimler'in Çekya'daki Holýšov Otobüs Fabrikası'nın genişletilmesi çalışmaları kapsamında üretilen yan duvar iskeleti kaynak tertibatlarını ekleyerek toplamda 1 milyon avroluk ihracat geliri elde etti.

Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek adına oluşturulan bu değişim kapsamında, Kamyon ve Otobüs faaliyetleri “Mercedes-Benz Türk A.Ş.” şirketi altında, Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar faaliyetleri ise yeni kurulan “Mercedes-Benz Otomotiv Tic. Ve Hiz. A.Ş.” adı altında yürütülüyor.

01.01.2020 itibarıyla Süer Sülün “Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı” olarak görevini sürdürürken yeni şirkete Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı” olarak atandı.

Tufan Akdeniz, “Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi” olarak, Özlem Vidin Engindeniz ise “Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi İcra Kurulu Üyesi” olarak yeni kurulan şirkette görev alıyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “2019 yılını otobüs ve kamyon pazarlarında bir kez daha lider olarak kapattık. 2019 yılı içinde Aksaray'dan 275.000'inci kamyonumuzu, Hoşdere'den de 90.000'inci otobüsümüzü banttan indirdik. Bu yıl ayrıca, 2009'dan bu yana Mercedes-Benz Türk'ün kamyon ve otobüs alanındaki 2. El faaliyetlerini sürdüren TruckStore ve BusStore markalarımızın 10. yılını kutladık. Sadece bu markalarımız çatısı altında 10 yılda yaklaşık 20.000 ticari araç satışı gerçekleştirmemizin yanında, 17 farklı ülkeye ihracat yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağladık. Artan araç çeşitliliğimize paralel olarak yedek parçaları araç sahiplerine çok daha hızlı ve eksiksiz bir şekilde ulaştırmak adına 8 milyon euroluk teknoloji ve inovasyon yatırımımızla ‘Türkiye'nin En Büyük Yedek Parça Dağıtım Merkezleri'nden birini hizmete aldık. Kamu Bankaları tarafından ekim ayında yürürlüğe alınan ‘Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi' sayesinde kamyon ve otobüs satışlarımız olumlu bir ivme yakaladı. Bu desteğin 2020 yılının ilk 3 ayında da devam edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyor, yıl boyunca sürdürülmesini temenni ediyoruz.” dedi.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan: “2019 yılını, 9.862 adet satışla kapattık. Premium segment satışları pazarın daralma hızından daha yüksek bir oranda geriledi. Yılın ilk yarısında, bir yandan 2018 yılından kalan stoklarımızı eritmeye çalışırken, diğer yandan finansman koşullarındaki faiz yükleri nedeniyle önceliğimizi bayilerimizin ve yetkili servislerimizin ayakta kalmasına ve müşterilerimizin bu durumdan etkilenmemesi adına operasyonel sürekliliğe odaklandık. 2020 yılına, geçtiğimiz yılın son çeyreğinin verdiği olumlu izlenimle birlikte daha pozitif bir beklenti içerisinde girdik. Premium segmentin içerisinde ocak ayında pazara sunduğumuz E 200 d modelimizin bize önemli bir katkı sağlamasını öngörüyoruz. Yine 2020 yılında Kompakt SUV segmentinde öncü olacağına inandığımız GLB ve yenilenen GLA modelimizi satışa sunacağız. Ek olarak, tamamen elektrikli ilk Mercedes-Benz modelimiz EQC ile yeni bir deneyimi yaşamaya ve yaşatmaya hazırlanıyoruz.” dedi.

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz: “Hafif ticari araç pazarında 2019 yılında toplam 5.074 adetlik satış gerçekleştirdik. Ayrıca 2. El (Used1) ile 1.418 adet araç satışın yanı sıra Satış Sonrası Hizmetlerimizle 2019 yılında veri müşteri ödemeli ve garantili toplam 96.890 adet araç girişi gerçekleştirdik. V6 motorlu X-Class'ın model serimize eklenmesiyle yeni müşterileri bünyemize katmanın heyecanını yaşarken, aktif yaşam tutkunlarıyla da daha fazla bir araya geldik. Öğrenci ve personel taşımacılığının yanı sıra turizm ve şehir içi yolcu taşımacılığında önemli bir yere sahip olan Sprinter aracımız, minibüs kategorisinin en fazla satılan aracı oldu. Ayrıca Mercedes-Benz Vito aracımız ise, 9 kişilik araç kategorisinin en fazla satılan aracı oldu. Böylece, Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar olarak, Türkiye'de yolcu taşımacılığında en fazla tercih edilen markası olduk. Yeni Sprinter ve X-Class ile kazandığımız ivmeyi 2020 yılında yeni Vito ile sürdürmeyi planlıyoruz.”