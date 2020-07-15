Musk’tan ‘Giga Berlin’ paylaşımı

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Amerika ve Çin’deki tesislerine ek olarak Avrupa’da da fabrika kuracağını 2019 yılının son çeyreğinde açıklamıştı. Otomotiv endüstrisi için çok önemli bir lokasyon olan Almanya’nın Berlin kenti yakınlarında kurulacak olan fabrikada markanın ilk etapta Model 3 ve Model Y Crossover otomobilleri üretilecek.

Tesla'nın Avrupa'daki satışlarının artması ve bu artışın karşılığında verilen servis hizmetinin kötü olması firmanın yaşadığı en önemli sorunlardan biri olarak kabul ediliyor. Tesla bu yatırımla birlikte servis hizmeti konusundaki sorunları ortadan kaldırmayı planlıyor.

Yıllık 500 bin adet üretim kapasitesine ulaşacak olan Tesla fabrikasının detayları Alman Brandenburg eyaleti tarafından kamu açıklamasıyla ortaya çıktı. 2021 yılında üretime başlayacak olan fabrika Berlin yakınlarında olacak.

Tesla'nın bu üretim tesisi 2021 yılında pres bölümü, dökümhane, gövde bölümü, boya bölümü, koltuk atölyesi, plastik parça üretimi, batarya üretimi, şanzıman ve motor bölümü, son olarak da üretim bandı finali olarak harekete başlayacak. Marka ilk etapta 3000'den fazla çalışana ihtiyaç duyacak ve bu rakam fabrika gelişimini devam ettirdikçe 8000'e ulaşacak.

ÇEVRECİLERLE MAHKEMELİK OLDULAR!

Markanın Almanya'nın Gruenheide'de bir fabrika kuracağı ve 12 bin kişiye istihdam sağlayacağı Kasım ayında açıklanmıştı. Bunun için harekete geçen marka 2021 yılına kadar tesisi kurup üretime başlamak istiyor. Ancak Alman ve Avrupalı çevreciler bu bölgede bulunan nadir türlerin tehlikeye girip girmeyeceğini ölçmek için bir denetim yapıp bunun sonucuna göre hareket etmelerini hatta ağaç kesiminin bu durum sonuçlanana kadar durmasını istiyor.

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Alman mahkemesi şubat ayında durdurulan, “Bölgenin ağaçlardan arındırılması” hareketiyle alakalı aktivist grubun ağaç kesiminin acilen durdurulmasını çağrısını resmi olarak reddetti.

BÜROKRATİK ENGELLERLE DE KARŞILAŞTILAR!

Almanya Berlin’de kurulacak fabrikanın otomotivin geleceği olan elektrikli otomobiller konusunda, Avrupa otomotiv endüstrisinin merkezi Almanya'yı ve Alman üreticilerini sıkıntıya sokacağı da birçok uzman tarafından belirtilmişti.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Tesla'nın izin almadan fabrikayı kuracağı lokasyondaki ağaçları kesmesi konusu da Amerikalı markanın işlerini yavaşlatmış ancak sonrasında mahkemeye giden durum oradan çıkan kararla ortadan kaldırılmıştı.Özellikle Alman yetkililer ülkenin kötü şöhrete sahip olan bürokrasisinin Amerikalı markayı bu 4.5 milyar euroluk yatırım için zora sokacak düşüncesinde.

Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier bürokrasiyi azaltmak için yeni yasa çıkarmaya dair girişimlerde bulundu özellikle Tesla yatırımı gibi kilit ve büyük projeler için Almanya'nın daha hızlı karar alıp hareket etmesi gerektiğini belirtmişti. Altlmaier, “Tesla gibi önemli yatırımlarda sadece zamanında karar verirsek şansımız olur.” açıklamasını yapmıştı.