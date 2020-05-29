Nisan ayında sadece 197 adet ürettiler…

Reuters’ın haberine göre İngiltere’de nisan ayında üretilen otomobil adedi son yılların en düşüğü seviyesinde! Ülke genelinde toplamda olarak üretilen otomobil sayısı nisan ayında 197 adet olarak gerçekleşti, 2019 yılında ise bu rakam 71 bin adet olmuş. Nisan ayında üretilen araç sayısının bu kadar düşük olması ilk çeyrekte üretilen toplam araç sayısını da doğrudan etkiliyor.

Ülke genelinde sadece birkaç tesisin tekrar harekete geçtiği belirtiliyor. Ayrıca İngiltere’nin en büyük fabrikası olan Nissan Sunderland fabrikasındaki faaliyet ise henüz başlamadı ve gelecek ay başlayacağı söyleniyor.

Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) yani Motor Üreticileri ve Satıcıları Derneği Başkanı Mike Hawes, “Temel olarak güçlü olan bu sektörün toparlanmasını hızlandırmak, yatırımları teşvik etmek ve işleri korumak için hükümetin desteklerine ihtiyacımız var.” dedi.

AutoAnalysis firmasının tahminine göre yıllık araç üretimi 870 bin seviyelerinde olacak. İngiltere’de finansal krizin yaşandığı 2009 yılında 999 bin 460 adet araç üretimi gerçekleşmişti.