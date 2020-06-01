Pandemi kaybımız 10 bin araç

İşte Bottaro'nun açıklamalarından satırbaşları;

– Haziran ayından itibaren toparlanma, temmuz ayından itibaren ise hareketlenme başlar. Aynı dönemde kampanyaların ve iletişimin başlamasını da bekliyoruz.

– Avrupa'daki toparlanma Türkiye gibi hızlı olmaz. Bu da bizim için temmuzdan itibaren araç tedariki açısından olumlu olur.

– Üretim maliyetlerinin artmasının Volkswagen'e haftalık faturası 2 milyar Euro'nun üzerinde. Bunun tamamını fiyatlara yansıtmaları mümkün değil. Küçük oranda zamlar geleceğini söylediler. Biz bunu yansıtmamak için çalışacağız.

– Satış sonrası normale döndü hatta bu hafta (geçen) normalin bile üzerine çıktı.

– Pandemi nedeniyle 5 bin araçlık bir kayıp yaşadık. Bir 5 bin araçlık kayıp da Golf modeliyle yaşayacağız. Çünkü pandemiyle birlikte mevcut Golf'ün üretimi sona erdi. Normalde eylül başı Türkiye'ye gelecek yeni Golf'ün (Golf 8) gelişi de yıl sonuna ertelendi. Bu yüzden en az 5 ay Golf satamayacağız.

– Türkiye için başka enteresan gelişme ise elektrikli otomobil konusunda oldu. id3'ün SUV versiyonu olan id4, Türkiye'ye id3'ten daha önce gelecek. Bize eğer istersek id4'ü daha önce verebileceklerini söylediler. Aksi takdirde id3'ü daha geç verebileceklerdi. SUV trendi artığı için biz de kabul ettik. id4 Mayıs 2022'de, id3 ise büyük ihtimalle 2022 sonu Türkiye'ye gelecek.

– Passat şu an bizi domine eden modelimiz. Dünyada en çok Passat alan üçüncü ülkeyiz. Bu yüzden bir sonraki Passat'ın tasarıyla ilgili yön veren ülkelerden biri olacağız. Hem bizler hem de Türk müşterilerden gelecek yorumlarla yeni Passat geliştirilecek. Türk tüketicisini daha mutlu edecek Passat üretecekler.