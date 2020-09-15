Paraları topladılar, vadettikleri araçları vermeden kaçtılar

Son aylarda otomobil talebinde yaşanan büyük artışa bağlı fırsatçılar ortaya çıkarken, büyük dolandırıcı şebekeleri de oluşmaya başladı. BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover'ın Türkiye distribütörü olan ‘Borusan Otomotiv'in tescilli ismini kullanarak, temmuz ayında 50 bin TL sermayeli ‘Borusan Filo' unvanlı şirket kuran, sonra hukuki yaptırımlarla ismini ‘Akkılıç' olarak değiştiren şebekenin sahipleri, ardından onlarca mağdur bırakarak ortadan kayboldu.

AKKILIÇ İSMİNİ ALDI

4 ay içinde sürekli isim değiştiren, son olarak, ‘Akkılıç' olarak sözde otomobil ticareti yapan şirketin sahiplerine ulaşamayan mağdurlar savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Paralarını kaptıran, araçlarını alamayan mağdurların iddialarına göre bu şebeke vatandaştan topladıkları 7 milyon TL ve ellerindeki araçları satıp aldıkları 5 milyon TL parayla kayıplara karıştı. Suç duyuruları sonrası sahipleri hakkında yakalama kararı çıkartılırken, mağdurlar hem whatsapp hem de sosyal medya hesapları üzerinden gruplar oluşturarak seslerini duyurmaya çalışıyor.

BORUSAN UYARMIŞTI!

Ağustos ayında ismini ‘Borusan Filo' olarak değiştirip, Borusan Oto'nun yer aldığı Vadi İstanbul'da ofis tutan şirketin sahipleri hakkında şikayetler gelince Borusan Otomotiv'den şu açıklama yapılmıştı: “Borusan markasını ticaret unvanında kullanarak, ürün gamımızda yer alan BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover markalı araçların reklam ve satışını internet ve çeşitli mecralarda Borusan Filo ve benzer adlar altında yapmaya başladığı ve grup şirketlerimizden Borusa Oto’nun Vadi şubesine ait showroomun da bulunduğu Vadi İstanbul’daki binada merkez adresi edinmiş olduğu ihbarını aldığımız henüz çok yeni kurulmuş olduğu anlaşılan Borusan Filo Hizmetleri Anonim Şirketi unvanlı şirket ve faaliyetleriyle grubumuzun hiçbir ilgi, ilişki ve bağlantısı bulunmamakta olup; tescilli markamızın bu şekilde kullanımına dair hukuki girişimler başlatılmıştır.”