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Porsche Müzesini ücretsiz gezmeye ne dersiniz?

Porsche, efsanevi modellerinin sergilendiği Stuttgart’taki müzesini 17 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü’nde sanal ortamda otomobil severlere açıyor. Türkçe anlatımla gerçekleştirilecek müze turuna Porsche Türkiye’nin Instagram hesabından katılmak mümkün olacak.

Sozcu.com.tr
08:43 -
Haberler Otomotiv

43. Uluslararası Müzeler Günü kapsamında, Porsche Müzesi 17 Mayıs 2020’de kapılarını ücretsiz olarak herkese açıyor. Bu yıl “Eşitlik Müzeleri: Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde, Pazar günü yapılacak dijital müze turuna Porsche’nin instagram hesabından katılmak mümkün olacak, Türkçe anlatım da mevcut.

5 bin 600 metrekarelik alana yayılan Porsche Müzesi'nde 80’den fazla otomobili kapsayan sanal turda özel parçaların yanı sıra prototipler, küçük sergiler, yarış otomobilleri ve seri üretilen otomobillere de yer verilecek.

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Son güncelleme: 08:50 16.05.2020
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