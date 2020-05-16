Porsche Müzesini ücretsiz gezmeye ne dersiniz?

43. Uluslararası Müzeler Günü kapsamında, Porsche Müzesi 17 Mayıs 2020’de kapılarını ücretsiz olarak herkese açıyor. Bu yıl “Eşitlik Müzeleri: Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde, Pazar günü yapılacak dijital müze turuna Porsche’nin instagram hesabından katılmak mümkün olacak, Türkçe anlatım da mevcut.

5 bin 600 metrekarelik alana yayılan Porsche Müzesi'nde 80’den fazla otomobili kapsayan sanal turda özel parçaların yanı sıra prototipler, küçük sergiler, yarış otomobilleri ve seri üretilen otomobillere de yer verilecek.