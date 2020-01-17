Renault Grubu 3.8 milyon araç satışı gerçekleştirdi!

Renault Grubu, yüzde 4,8 daralan pazarda yüzde 4,25 ile pazar payını korumayı başardı. Grup'un satışları yüzde 3,4 düşüş ile 3,8 milyon adede ulaştı. Son çeyrekte Avrupa'da Yeni Clio, Rusya'da Arkana ve Hindistan'da Triber modellerinin başarılı performansı sayesinde satış adetlerini artırdı.

Renault Grubu Satış&Bölge Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Olivier Murguet: “Avrupa ve Rusya’nın yanı sıra Renault'nun hızla güçlendiği Hindistan gibi önemli pazarlarda yeni lansmanların başarısı sayesinde Grup'un satışları son çeyrekte artış gösterdi. 2020'de, yıl boyunca en çok satan modellerimiz Yeni Clio ve Yeni Captur modellerinin yanı sıra, özellikle Yeni ZOE, Twingo Z.E ve E-Tech teknolojisi ile elektrikli araç alanındaki atılımımızdan faydalanacağız” dedi.

Avrupa'da pazar yüzde 1,2 büyüme gösterirken satışlarda ise yüzde 1,3 artış kaydedildi.

Clio, B segmentinde lider olurken, Yeni Clio satışlarının yüzde 45'ini üst versiyonlar oluşturdu. Müşterilere daha geniş bir model sunabilmek amacıyla Clio 4 yine ürün gamında tutuldu. Captur yine SUV kategorisinde ilk sıradaki yerini korudu. ZOE satışları 47 bin 27 adet ile yüzde 19,1 artış gösterdi.

Dacia markası yüzde 10,4'lük artış ile 564 bin 854 satış adedi gerçekleştirerek Avrupa'da üst üste 7. yılda kendi satış rekorunu kırmış oldu. Bu yükseliş, Duster ve Sandero modellerin performansı sayesinde gerçekleşti.

Rusya'da, Renault Grubu yüzde 29 pazar payıyla lider olurken, 1,4 puanlık bir artış elde etmiş oldu. Yüzde 2,6 küçülen pazarda Grup satışlarında ise yüzde 2,3'lük bir artış görüldü. Grubun satışları, lansmanı ikinci yarı yılda gerçekleştirilen Arkana modelin başarısı sayesinde yüzde 5,8 artış gösterdi ve 144 bin 989 adede ulaştı.

Hindistan'da, grubun stratejisi meyve vermeye başladı. Renault, 2019 yılında yüzde 11,3 daran binek araç pazarında gelişim gösteren tek marka oldu. Satışlarda yüzde 7,9'luk bir artış görüldü. Bu yükselişte Triber modelin başarılı lansmanı ve Yeni Kwid modelin başarısı etkili oldu. Pazar payı yüzde 2,5'e ulaştı ve 2018 yılına kıyasla 0,45 puan artış gösterdi.

Ağustos ayında satışa sunulan ve 7 kişilik kompakt araç Triber, 24 bin 142 satış adedine ulaştı. Triber, 2022'ye kadar Hindistan pazarında yüzde 50 paya sahip olması beklenen bir segmentte konumlanıyor.