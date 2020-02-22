Tek şarjla 100 km!

Motosiklet ve bisiklet sektörünün en kapsamlı etkinliği olan Motobike İstanbul, kapılarını ziyaretçilere açtı. Vespa, fuarda altı yeni renk seçeneğiyle birbirinden özel motosikletlerini sergilerken standta ilgi odağı elektrikli Vespa oldu.

Anlık 4 kWs, sürekli olarak 2 kWs güç ve 200 Nm tork üreten Vespa Elettrica, performans anlamında içten yanmalı motorlu motosikletler gibi. . Sadece 4 saatte tamamen şarj olabilen Vespa Elettrica, tek şarjda 100 km yol kat edebiliyor. Vespa Elettrica, fuara özel avantajlı kredi seçenekleriyle 51 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Doğan Holding Otomotiv Grubu CEO'su Kağan Dağtekin, “Son zamanlarda elektrikli otomobiller gibi elektrikli motosikletlere olan talep de hızla artıyor. Bu noktada, elektrikli motosikletler gerek sunduğu yeterli menzil gerekse hızlı şarj olabilme özellikleriyle iyi bir ulaşım tercihi olmaya başladı. Vespa markasının en yenilikçi ve teknolojik modellerinden Vespa Elettrica ise 70 yılı aşkın köklü mirasına ait çizgileri korurken yenilikçi tasarımı ve renk özellikleriyle dikkatleri çekiyor. Ayrıca, gürültü kirliliğine karşı koyarak şehirleri daha sakin ve yaşanabilir hale getirmeye yardımcı oluyor” dedi.