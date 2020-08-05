Temmuz ayında rekor geldi!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Temmuz sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 artarak 341.469 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı yedi aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 58,9 oranında artarak 273.022 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68.447 adede ulaştı.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 387.5 ARTIŞ YAŞANDI!

2020 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Temmuz ayına göre yüzde 387,5 artarak 87.401 adet oldu. 2020 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350,9 artarak 69.427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 artarak 17.974 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42,5 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,1 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)’nin verilerine göre hazırlanan grafiklerin sonuncusuna baktığınızda, temmuz ayında yaşanan yüksek adetli satışların son 10 yılın aynı dönemindeki satışlarına göre kıyaslamasını görebilirsiniz. Bu kıyaslamanın sonucunda 2020 yılı temmuz ayı, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının son 10 yıldaki en çok satışın yaşandığı temmuz ayı olduğunu görebiliyoruz.

Satışların bu denli yüksek olmasının sebepleri arasında ise öncelikle corona virüsü salgını sebebiyle ötelenen bir talep vardı. Bir de bu talebe devlet bankalarının düşük faizli kredi kampanyası eklendiğinde satış adetleri bu noktaya geldi. Birçok otomotiv yöneticisi pazar tahminlerini yılın ilk çeyreğine göre neredeyse 2 kat arttırdı. Yıl sonu pazarın 700 bin adedin üzerinde olacağı bekleniyor.