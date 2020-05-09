Tesla Roaster’ın üretimi gecikecek!

Otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyonun en önemli markalarından olan Tesla, 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında ulaşabilecek olan spor otomobili Roadster’ın üretiminin gecikeceğini ilk ağızdan duyurdu.

Reuters’da Joe Rogan ile bir radyo yayınına katılan marka CEO’su Elon Musk, Roadster modelinin pazarda daha önemli konumda olan diğer modellerden sonra üretileceğini açıkladı. Rogan Musk’a, “Bir Roadster satın almak istesem ne zaman alabilirim?” diye soru sorduğunda Musk cevap olarak, “Şimdilik bir tarih veremiyorum” dedi.

Musk Roadster ile alakalı, “Roadster modeli yemekten sonra gelen bir tatlı gibi. Ancak bizim öncesinde et, patates ve sebzelerden oluşan ana yemeği tamamlamamız lazım. Bu da şu anlama geliyor tamamlamamız gereken iki şey daha var, onlardan sonra Roadster’ın üretimine odaklanacağız” dedi. Buna ek olarak Musk, Tesla’nın Cybertruck modelini Roadster’dan daha önce üretmeli olduğunu da ekledi.

Cybertruck’ın teslimatlarının başlangıcı için 2021 yılının sonlarından basediliyor. Bu da Roadster modeli için 2022 yılını işaret ediyor.