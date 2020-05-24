Türk mühendisler dünyada buzlanmadan kaynaklı kazalara son verecek

• Türk yazılım mühendislerimiz, ‘Kaygan Yol Bilgisi Haritası' ismiyle Mercedes tarafından tüm dünyada kullanılacak bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama araçların üzerinde sensörlerden toplanan verileri kullanarak, hangi yollarda buzlanma olduğunu tespit ediyor. Buzlanmadan kaynaklı kazalara son verecek bu uygulama Türkiye hariç tüm dünyada kullanılacak. Sebebi hukuksal eksiklik.

OTODA FİJİTAL DÖNÜŞÜM

• Pandemiden sonra otomotiv sektörü fijital bir dönüşüm yaşayacak. Yani tamamen devrimsel bir yaklaşımla fiziksel ve dijital tecrübenin birbiriyle kaynaşıp birbirinden beslendiği bir döneme geçeceğiz.

• Nisan ayında Avrupa'dan eCall (acil arama) uyumsuzluğu nedeniyle limitli sayıda araç getirebildik. İtalya için üretilmiş bir aracı yasal yönetmelikler gereği Türkiye'ye getiremeyiz. Vicdani ve ahlaki olarak yapamayız.

STOK YOK TEŞVİK GEREKSİZ

• Hepimizin özlemi 2016-2017 yılında 1 milyon adetlik pazarlar. O dönem 30 milyon Euro yatırım yaptı bayilerimiz. 2018-2019 acı reçeteyle geçen yıllar oldu. Son 2 yıldır bir küçülme eğrisi içinde kaslarımızı geliştirmiştim.

• Şu aşamada bir teşvik beklentimiz yok. Gerçekçi de olmaz. Stok yükü az olduğu için bugün bir faydası da yok. İleride pazarı hareketlendirmek için belki o zaman düşünülebilir.