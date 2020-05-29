Volkswagen’den Çin’e milyar euroluk yatırım!

Corona virüsü salgını, emisyon cezaları ve düşen otomobil satın alma talebi Volkswagen’i durdurmaya yetmedi. Marka dünyanın en büyük otomotiv pazarlarından biri olan ve geleceğin en büyük elektrikli otomobil pazarı olarak gösterilen Çin’de toplamda 2 milyar euronun üzerinde bir yatırım yapacak.

Volkswagen, Çin’deki ortaklarından olan JAC Volkswagen firmasının devlet tarafından elde tutulan hisselerini almak için girişimde bulunuyor. 1 milyar euroluk bir yatırımla JAC Volkswagen’de sahip olduğu hisse miktarını yüzde 50’den yüzde 75’e çıkaracak. Volkswagen bu atakla birlikte yönetimi kontrol altına almış olacak.

Volkswagen’den Çin’e olan bir diğer yatırımda Gotion High-Tech Co. Ltd. firmasına geliyor. Dev grup elektrikli otomobil batarya üreticisi firmanın yüzde 26’lık hissesi karşılığında 1 milyar euroluk bir yatırım yapacak. Bu yatırım karşılığında Volkswagen, Gotion teknoloji firmasının en büyük hissedarı olmuş olacak.

Volkswagen Grubu CEO’su Herbert Diess konuyla ilgili, “Güçlü ve güvenilir ortaklarla birlikte Volkswagen, Çin’deki elektrifikasyon stratejisini güçlendiriyor. Elektrikli otomobil segmenti hızlı bir biçimde büyüyor ve JAC Volkswagen bu segmentte önemli bir potansiyelde. Gotion’a olan stratejik yatırımımızla birlikte özellikle Çin’de ve dünyada pil hücrelerinin gelişiminde aktif olarak ilerliyoruz.” dedi.

2017 yılında kurulan JAC Volkswagen ortaklığı gelecek 5 yıl içinde 5 yeni tam elektrikli yeni modeli ürün gamına eklemek istiyor.

Marka gelecek yıllarda yaşanması olası olan batarya tedarikiyle alakalı da stratejik bir adım atarak Gotion firmasının yüzde 26 hissesini almaya hazırlanıyor. Bu anlaşmanın 2020 yılının sonlarında tamamlanacağı firma tarafından açıklandı.