Yeni normali normal kabul edersek işimiz zor…

• Şu an dünyadaki bütün otomotiv üreticileri aynı durumunda. Yani rekabette bir fark yok ve olmayacak. Üretimde artan maliyetler büyük ihtimalle pazara yansıtılmayacaktır.

• Bütün dünya şu anda aynı botun içindeyiz. Yeni normal her gün değişiyor. Yeni normali normal olarak kabul edersek durumumuz kötü, işimiz zor. İnşallah bildiğimiz normale geri döneriz.

• Şehirler arası otobüs satışları 1.5 aydır dururken, şehir içi yani belediye otobüslerine talep devam ediyor. Şehir içinde yolcu sayısı azalsa bile sefer ve frekans sayısı artıyor. Sosyal mesafe nedeniyle kapasiteler yüzde 50 düşünce sefer sayısını artırmak için yeni otobüs talebi oluyor.

• Bu dönemde kamyonun ve kamyon şoförünün daha doğrusu ticari araçların önemini anladık. Hayatın durmaması için lojistik akışını durdurmamayı amaçlıyoruz

• En kötü senaryomuz bu işin 2020'nin sonuna kadar süreceği yönünde. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Bunun bitmesi için bütün dünyada bitmesi lazım.