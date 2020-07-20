44 tabip odasından Kayıhan Pala açıklaması

Pandemiyle ilgili yapmış olduğu açıklamalar gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma açılan Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya, TTB üyesi 44 tabip odası sahip çıktı.

Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında Bursa Valiliği, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevsizlik kararı verilen dosya gereği için Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilmiş, rektörlük de “halkı yanlış bilgilendirme ve paniğe yönlendirici” açıklamalar yaptığı iddiası ile soruşturma açmıştı.

“HALK SAĞLIĞININ KARARLI SAVUNUCUSUDUR”

Tabip odalarının ilanında, olağan dışı dönemlerde doğru, bilimsel bilgileri paylaşan, yol gösteren insanların daha değerli olduğuna dikket çekilerek “Böyle zamanlarda güç odaklarından bağımsız, topluma karşı sorumluluk taşıyan bilim insanlarına ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Belirsizlik ve yetersiz bilginin kuşattığı panik ikliminden ancak güven veren bilim insanlarının topluma seslenmesiyle çıkılır. Bu niteliklere sahip bilim insanlarının açık sözlü, içten gerçeği saklamayan paylaşımlarıyla panik azalır” denilerek bunlardan birinin Prof. Dr. Kayıhan Pala olduğu belirtildi.

“SORUŞTURMAYI BİR SALDIRI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Bildiriye imza koyan 44 tabip odası Pala’nın bilim insanı sorumluluğunu layıkıyla yerine getirdiğinin tanıkları olduğuna vurgu yapılarak, “Güvenilir bir bilim insanı olarak Kayıhan Pala, pandemi sürecinde Türkiye ve uluslararası bilim dünyasının, ülkemizde yaşayan insanların ve özel olarak Bursa’nın bir şansıdır. Kayıhan Pala’ya açılan soruşturmayı halkın doğru, bilimsel, gerçek bilgiye ulaşma hakkına, bilim insanının akademik özgürlüğüne, Türkiye’de hekimlerin birlikteliğinin sesi olan tabip odalarına ve TTB’ye saldırı olarak görüyor, kabul etmiyoruz” denildi.

44 TABİP ODASI BURSA’DA OLACAK

44 tabip odasının yönetici ve üyeleri, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nün açtığı soruşturmaya tepki göstermek ve soruşturmaya müdahil olmak üzere 21 Temmuz Salı günü saat 11.00’da Bursa’da olacak.

NE DEMİŞTİ?

Bir internet sitesine corona virüsü salgınıyla ilgili konuşan Pala, “Türkiye’de henüz salgının tepe noktasını görmediğimizi düşünüyoruz. Ben 2-3 hafta kadar önce tepe noktasının 20-27 Nisan arasında gözlenebileceğini, ondan sonra bir azalma olacağını ve Haziran’ın 2. haftasına kadar da sönümleneceğini tahmin ettiğimi yazmıştım. Bu tahminin ne kadar geçerli olacağını bu hafta hep birlikte göreceğiz” demişti.