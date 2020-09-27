87 yaşındaki kadın, 43 günde coronayı yendi

Zeynep Koyuncu, yaklaşık 2 ay önce corona virüsü belirtileri göstermesi üzerine yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tahliller sonucu testi pozitif çıkan Koyuncu, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada tedaviye alınan Koyuncu’nun belirtileri artınca yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaşan Koyuncu, bu kez de entübeye alındı. 43 gün boyuncu entübe kalan Koyuncu, tedavisinin iyi gitmesinin ardından servise alındı. Normal serviste 17 gün kaldıktan sonra yapılan test sonucunda Koyuncu’nun testi negatif çıktı.

TEDAVİSİ SÜRESİNCE SAĞLIK ÇALIŞANLARI MORAL DESTEĞİ VERDİ

Hastanedeki tedavi sürecini yeterince hatırlamadığını söyleyen Koyuncu, sağlık çalışanlarının kendisine verdiği moral desteğini unutmadığını ifade etti. Koyuncu, “Hastalığı biliyordum. Korktum. Tedavim sürecinde sağlık çalışanları bana ‘Zeynep teyzeyi çok seviyoruz’ diyorlardı. Allah onlardan razı olsun. Corona virüsü tedbirlerine herkes önem versin. Maskelerini taksınlar, dikkat etsinler ve kendilerine iyi baksınlar.” dedi.

‘EN SON YAKALANACAK İNSAN OLACAĞINI DÜŞÜNDÜK’

Oğlu Ramazan Koyuncu, annesinin çok dikkatli olmasına rağmen corona virüsüne yakalandığını söyledi. Koyuncu, “Çok dikkat ediyordu, dışarı çıkmıyordu. En son yakalanacak insan olacağını düşündük. Ama yakalandı. Çevredeki bina sakinlerinden yakalananlar olmuştu.” diye konuştu. (DHA)