Adnan Menderes Aile Sağlığı Merkezi’ndeki çalışanların hepsi COVID’e yakalandı

Bursa Tabip Odası (BTO), Bursa’da Adnan Menderes Aile Sağlığı Merkezi’nde bulunan tüm çalışanların korona olması nedeniyle sağlık merkezinin kapatıldığını duyurdu.

“AİLE SAĞLIK MERKEZİNDE TÜM ÇALIŞANLAR ENFEKTE OLDU”

Bursa Tabip Odası’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Bursa kent merkezindeki Adnan Menderes Aile Sağlığı Merkezi’ndeki tüm çalışanlar enfekte oldu ve bugün itibarıyla 7 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu. Bursa Adnan Menderes ASM de görev yapan 3 doktor ve 1 hizmetli geçen hafta COVID-19 hastalığına yakalanmıştı. Bundan bir hafta sonra Sağlık Bakanlığı, diğer personeli 16/11/2020 günü saat 21:00'de yüksek riskli olarak değerlendirip 23/11/2020 tarihine kadar izole olmaları gerektiğini bildirmiştir. Böylelikle ASM'de hizmet sunacak personel kalmamıştır. Bu durum, sağlık yönetiminin önemli ilkelerinden biri olan hizmetin sürekliliğini engellemektedir. İlimizin sağlık yöneticileri aile sağlığı merkezlerinin desteklenmesine ilişkin bizim uyarılarımıza karşın bugünleri öngörememiş olsalar bile acilen sorunu çözmek, bölge halkının sağlık hizmetine erişim hakkını sağlamak zorundadır.”

“COVID-19 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN MESLEK HASTALIĞIDIR”

COVID-19’un sağlık çalışanları üzerinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak orantısız bir etkiye sahip olduğuna ve yüksek oranda hastalık, ölüm ve stres, depresyon ve anksiyete gibi bir dizi psikolojik soruna neden olduğuna dair kanıtların bilgisine yer verilen açıklamada, “Sağlık çalışanları enfekte olduğundan şüphelenilen veya doğrulanan hastalarla doğrudan temas halindedir ve bu nedenle SARS-CoV-2 virüsüne maruz kalma konusunda önemli bir risk taşır. Meslek hastalığı, mesleki risklere maruz kalınması sonucu olur. Pandeminin başından beri söylediğimiz bir şey var: COVID-19 sağlık çalışanlarının meslek hastalığıdır. Adnan Menderes Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşanan bu durum da COVID-19'un meslek hastalığı olduğunun bir kanıtıdır” denildi.