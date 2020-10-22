AHESEN Başkanı Özer: Grip aşısı, kronik hastalara tek seferliğine reçetesiz verilsin

Covid1- pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de grip aşısında talep patlaması yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı bu yıl yaklaşık 1,5 milyon doz grip aşısı alındığını ve bu sayının peyderpey artırılacağını açıkladı.

Bu yıl küresel anlamda grip aşısına olan yoğun talep, pek çok ülkenin yeterli dozda grip aşısına ulaşımında aksaklıklara yol açabiliyor. Grip aşısının yüksek risk grubundaki hastalar için gerekli olduğunu belirten uzmanlar ise özellikle hiçbir kronik hastalığı olmayan sağlıklı genç nüfusun bu yıl grip aşısı olmak için önceliği toplumun bu kesimine vermesi gerektiğini vurguluyor.

REÇETEM SİSTEMİ KULLANILACAK

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama ile bu yıl grip aşısının öncelikle sadece yüksek risk grubundaki hastalara yapılacağı ve aşının hekim reçetesi olmadan eczanelerden temin edilemeyeceği belirtildi. Buna göre vatandaşlar risk durumlarını e-nabız sistemi üzerinden öğrenebilecek ve aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılabilecek. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacak. Eczanenin Reçetem Sistemi’ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacak.

Reçetelerin geçerlilik süresi dolduğunda yeniden yazdırmak için hastaları hekime gitmek zorunda kalacağını anlatan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı ve Aile Hekimi Dr. Gürsel Özer, şunları söyledi:

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU RİSK GRUBUNDA

– Pandemi döneminde kronik hastalıkları nedeniyle raporlu ilaç kullanan yüksek risk grubundaki hastalar reçete yazdırmak için hastaneye gidip gelmek zorunda kalmasın diye e-nabız’da da kayıtlı olan bu raporları ile eczanelerden ilaçlarını alabildi. Bu hastaların büyük çoğunluğu zaten grip aşısı için endikasyonu olan risk grubundaki hastalar.

EKSTRA YOĞUNLUĞA NEDEN OLABİLİR

– Aynı şey, tek sefere mahsus olmak üzere grip aşısı için de yapılırsa, hastalarımız bu raporları ile aşılarını eczanelerden alıp bize gelebilirler. Öteki türlü reçetenin belli bir geçerlilik süresi olduğu için, hasta o anda aşıyı eczaneden temin edemediği taktirde tekrar tekrar reçete yazdırmaya bize gelmek zorunda kalıyor. Bu da salgının devam ettiği bu günlerde hem eczaneler hem de sağlık kurumlarında ekstra yoğunluğa neden olabilir. (DHA)