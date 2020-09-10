Aile hekimlerinden zatürre aşısı ve corona uyarısı!

Samsun Aile Hekimleri Derneği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Son zamanlarda özellikle Covid-19 pandemisinin olumsuz etkileri açısından riskli olarak nitelediğimiz ileri yaşlı ya da kronik hastalığı olan vatandaşlarımız yoğun şekilde ‘zatürre aşısı’ olmak için aile sağlığı merkezlerine akın etmektedir” denildi.

Basın yayın organlarında yer alan bazı tıbbi bilgilerin halk tarafından dönem dönem yanlış değerlendirilebildiğini dile getiren Dernek, “Bu durumun en önemli örneği halk arasında ‘zatürre aşısı’ olarak bilinen pnömokok aşısı ile ilgili yaşanan kaos durumudur” ifadelerine yer verdi.

“AŞININ BÜTÜN ZATÜRRELERİ ENGELLEME GİBİ BİR ÖZELLİĞİ YOK”

Bu aşının bütün zatürreleri engelleme özelliğinin olmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

* Covid-19 virüsü akciğer dokusuna yerleşip zatürreye neden olabilir. Ancak bizim aile sağlığı merkezlerimizde yapılan pnömokok ya da halk arasındaki yeni adı ile ‘zatürre aşısı’nın bütün zatürreleri engelleme gibi bir özelliği yoktur. Mevcut aşı sadece pnömokok bakterisi nedeni ile oluşabilecek zatürreyi engelleyebilir.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ’NE GİDENLERE COVID-19 UYARISI

Aşı olup zatürreden korunmak isterken bilinçsizce sağlık merkezlerine akın etmenin Covid-19'a yakalanma riskini artırabileceğine değinilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

* Kişi eğer Covid-19 ile enfekte olup zatürre olur, üzerine bir de pnömokok dediğimiz bakteri ile eş zamanlı enfekte olur ise, enfeksiyonun daha ağır seyretmesi muhtemeldir. Ancak bu durum çok sık görülmemektedir.

* Son zamanlarda yapılan bir bilimsel çalışmada Covid-19 zatürresi olmuş kişilerde aynı zamanda pnömokok zatürresinin de olup olmadığına bakılmış, bu oranın ise ancak binde 4'ler civarında olduğu görülmüştür.

* Başka bir deyişle Covid-19 zatürresi olur iseniz, üzerine bir de pnömokok bakterisi ile enfekte olma ihtimaliniz mevcut verilere göre yüzde 1'in altındadır.

* Oysa akın akın bu aşı için sağlık kuruluşlarına gitmek, bu maksatla sosyal mesafe ve izolasyon kurallarını hiçe saymak sizlerin Covid-19'a yakalanma ihtimalinizi muhtemelen yüzde 1'in üzerine çıkaracaktır. (İHA)

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