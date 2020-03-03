Aile hekimlerinden Corona uyarısı!

Demir, İSTAHED Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı ve Türkiye’nin sınır komşularını etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili bazı uyarılar yapmayı görev kabul ettiklerini belirtti.

Türkiye’de henüz pozitif vaka görülmemesine rağmen bu virüsün eninde sonunda ülkeye gireceğine işaret eden Demir, olası salgının Türkiye’de görülüp görülmemesinden bağımsız olarak şimdiden alınacak bazı tedbirlerle geniş kitlelerin etkilemesinin önlenebileceğini anlattı.

“SAĞLIK RAPORU İÇİN ASM'LERE GELİNMESİ TEHLİKELİ YARATACAKTIR”

Sağlık Bakanlığı'nın ve Koronavirüs Bilimsel Kurulu’nun bilgilendirme ve uyarılarının dikkatle takip edilmesini öneren Demir, şunları kaydetti:

“Yine aynı kurumların ‘Yurt dışından, özellikle riskli ülkelerden gelen kişilerin mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemesi, 14 gün boyunca evde kendilerini izole etmeleri gerektiği’ uyarılarını faydalı buluyoruz. Ne var ki aynı uyarı içinde ‘Bu kişilerin 14 günlük bu süre için aile hekimlerine giderek rapor almaları’ önerisini oldukça tehlikeli bulmaktayız. Gebeler, bebekler, kronik hastalıklı yaşlılar gibi yeni tip koronavirüs hastalığı açısından en riskli grubun sürekli kullandığı Aile Sağlığı Merkezlerimizi, olası virüs taşıyıcılarının sadece rapor almaları için kullanmasını önermeyi, enfeksiyonun kontrolü açısından tehlikeli görmekteyiz. Bu önerinin pratikte uygulanması riskli bireylerin gereksiz yere sağlık kurumlarına müracaatlarına, dolayısıyla korkulan salgının gerçekleşme ihtimalini artırmasına yol açacağı açıktır.”

Yurt dışına, özellikle riskli ülkelere yolculuk yapmış kişilerin pasaport bilgileri, seyahat belgeleri veya benzeri evraklarını idareye iletmelerinin bu kişilerin idari izinli sayılmaları için yeterli olduğunu aktaran Demir, bu yöntemin olası virüs taşıyıcılarının Aile Sağlığı Merkezlerine gelmelerini engelleyeceğini ve virüsle karşılaşmamış hastaların korunmasını sağlayacağını ifade etti.

Dr. Kutbettin Demir, Bakanlığın aldığı önlemler ve halkın duyarlılığı sayesinde bugüne dek Türkiye’de görülmemiş olsa da bu virüsün ülkeye geleceği gerçeğinden hareketle, olası enfekte vakalarının toplumun yoğun yaşadığı yerlerden uzak tutmanın hedeflenmesi, alınan önlemlerde bu konuya uygun öneri ve çözümlerin getirilmesi gerektiğini söyledi.

Demir ayrıca, “İSTAHED olarak geçtiğimiz günlerde de, aynı sebeple benzer bir uyarıyı daha yapmış ve Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol nedeniyle yapılan Okul Muayenelerinin de acilen durdurulmasını ilgili kurumlardan talep etmiştik. Olası enfektelerin ötesinde sağlam kişilerin hatta hafif hastalığı olanların dahi sağlık kuruluşlarına ya da toplu yaşam yerlerine mümkün oldukça gitmemelerini önermemiz gereken bir dönemde, Bakanlığımızın olası enfekteleri aile sağlığı merkezlerine gitmek zorunda bırakmasını kabul etmemiz mümkün değildir.” diye belirtti.