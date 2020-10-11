Akne izleri nasıl geçer?

Halk arasında sivilce olarak bilinen akne, yağ bezlerinin deriye açıldığı, aynı zamanda kılların da yüzeye çıktığı kanalların kronik iltihabi bir hastalıdır. Özellikle ergenlik aknesi deyip geçmemek gerekir. Çünkü bu problem hem psikolojiyi bozup depresyona yol açar hem de zamanında etkin tedavi edilmezse ilerleyen zamanda ciltte izler, lekeler bırakabilir. Akneye sebep olarak yağ salgısında artış, deri hücrelerinin anormal gelişme ve dökülmesi ile bazı yerleşik bakteriler

(mikrobik ve bulaşıcı değildir) gösterilebilir.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

– Akne bir deri hastalığıdır. Tedavisi deri hastalıkları uzmanı hekimin alanına girer.

– Akne uzun sürelidir, dolayısıyla uzun süre tedavi gerektirir.

– Akne tedavi edilmezse iz kalma riski daha yüksektir.

– Kişinin evde yüzüyle oynaması, sıkması, kaşıması, iz kalma riskini artırır.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Aknenin tedavisinde prensip, cildi düzenli olarak sabah-akşam ılık suyla ve uygun jellerle yıkamaktır. Ardından tonik kullanmak bu tip durumlarda kalan yağı uzaklaştırmak ve gözenek içlerini daha iyi temizlemek için uygundur. Temizlenen cilde akneli ciltler için tasarlanan nemlendiriciler kullanılabilir. Doktorunuzun önerdiği akne ilaçlarını düzenli olarak kullanmak ve özellikle 2-3 ay sabretmek şarttır. Çünkü cildin aylık döngülerini atlatıp kullanılan ürünlerin olumlu yanıt vermesi için en az bu süreye ihtiyaç vardır.

İŞTE TEDAVİ YOLLARI

Zamanında iyi ve etkin tedavi edilmeyen akneler maalesef kalıcı izlere de neden olmaktadır. Sivilce izlerinde tedavi; izin tipi ve derinliğine göre düzenlenir. Son yıllarda oldukça etkili, ağrısız, yan etkisiz, sosyal hayattan uzak kalmadan, her mevsimde uygulanabilen bir teknoloji “Fraksiyonel Radyofrekans'' tedavisidir.

Tek başına ya da diğer yöntemlerle kombine edilerek uygulanabilir. Derinin tüm katmanlarına epidermis ve dermise altın mikro iğnelerle tek seferde inebilen fraksiyonel radyofrekans enerjisi, deride doğal iyileşme süreci başlatır. Akne izlerinin tedavisinde özellikle kış aylarında sıkça uyguladığımız bir diğer yöntem ise lazer teknolojileridir. Özellikle fraksiyonel lazerler akne izlerinin tedavisinde etkilidir.