Öncelikle böbrek fonksiyon bozukluğu, çeşitli durumlar ve hastalıklar, nefritik sendrom, hiperglisemi (yüksek kan şekeri), nefropati, glomerulo-nefrit, yüksek tansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, endokardit, romatoid artrit ve diğer kronik enflamatuar rahatsızlıkların neden olduğu albüminüri hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz. Albüminüri hastalığı kimlerde görülür? İşte cevabı…

ALBÜMİNÜRİ NEDİR?

Albumin, normalde kanda bulunan bir protein türüdür. Vücudun her zaman proteine ihtiyacı vardır. Protein, kas yapısına, doku tamirine ve enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan önemli bir besin maddesidir. Fakat proteinin kanda bulunması gereklidir, idrarda değil. İdrarda albümin (protein) olduğunda, buna “albüminüri” veya “proteinüri” denir. Sağlıklı bir böbrek, albüminin kandan idrara geçmesine izin vermez. Hasarlı bir böbrek, bazı albüminin idrara geçmesine izin verir.

Albüminüriyi tespit etmek için mevcut tek test idrar testidir. Bu işlemde, kimyasal bir kağıt şeridi, idrar örneğine daldırılır. Kağıdın renginin değişmesi idrardaki yüksek protein içeriğinin açık bir göstergesidir.

ALBÜMİNÜRİ HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Bir çok hastalıklarda, özellikle böbrek hastalıklarında, idrarda albümin görülür. İdrardaki normal protein miktarı günde 150 mg’dan azdır. İdrardaki yüksek protein seviyeleri böbrek fonksiyonunda hızlı düşüş ile ilişkilidir. Bazı ülkelerde nüfusunun yaklaşık yüzde 6,7’sini etkiler. Yaşlılarda ve diğer kronik hastalıkları olan kişilerde daha fazla görülür.