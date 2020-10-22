Almanya’da geliştirilen aşı Sakarya’da ilk gönüllüye yapıldı

Corona virüsü salgınına karşı Almanya’da geliştirilen aşı, Türkiye'de 9 merkezde gönüllüler üzerinde denenmeye başlandı. Bu merkezlerden biri olan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de gönüllü olan Kardiyoloji bölümünde görevli 47 yaşındaki Prof. Dr. Harun Kılıç'a ilk aşı vuruldu.

“UMARIM İNSANLIĞA BİR FAYDAMIZ DOKUNUR”

Dr. Harun Kılıç, “Bu virüsten kaçış yok; bu virüsü ölü veya bir şekilde canlı alacağız. Bu şekilde almak en doğrusu ve kolay olduğu için, mutlaka bu aşılamanın önemli olduğunu vurgulamak için bu işe gönüllü oldum. Umut ediyorum inşallah bu aşıdan başarılı bir sonuç çıkar ve dünya da bu illetten kurtulur, insanlığa bir faydamız dokunur” dedi.

“32 KİŞİLİK BİR GÖNÜLLÜ EKİBİMİZ OLACAK”

Sakarya Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş Hekimi Doç. Dr. Fikret Halis ise şunları söyledi:

“Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi değil, gerek yurt dışı ve gerek yurt içinden birçok merkezin dahil olduğu çok merkezli bir aşı çalışması. Toplam olarak bizim hastanede de 32 kişilik bir gönüllü ekibimiz olacak. Hepsinin takipleri; herhangi bir yan etki olup olmadığı belli bir süreyle takip edilecek. Herhangi bir tıbbi sağlık sorunu ortaya çıktığında da erken müdahale açısından sürekli kontrol ve gözetim altında olacaklar bu arkadaşlarımız.”

“AŞI İÇİN YAŞ SINIRI VAR”

Aşı için yaş sınırlamaları olduğunu belirten Halis, “Aşı için bir takım yaş sınırımız var, ekarte ettiğimiz yani özellikle risk faktörlerinin olmadığı herhangi bir risk faktörü taşımayan gönüllü kişileri öncelikle bu çalışmaya dahil ediyoruz. Aşı çalışmasında özellikle risk grubundaki bir takım hastalarında aşılanmasını önemsiyoruz. Gönüllü olarak da özellikle bu hastalığı geçiren ve geçirdiğinde de çok daha sıkıntılı tablolar ile karşı karşıya kalacak olan risk grubunun da aşılanması bizim için büyük önem arz ediyor.” ifadelerini kullandı. (İHA)