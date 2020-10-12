Asemptomatik nedir? Asemptomatik hasta ne demek?

Tıpta, bir hasta hastalık mikrobunun taşıyıcısıysa ya da hastalıkla ilgili belirtiler göstermiyorsa, asemptomatik hastalık anlamına gelir. Asemptomatik enfeksiyonlara, subklinik enfeksiyonlar da denir. Asemptomatik ve subklinik birbirine yakın terimlerdir. Subklinik, normalden az belirtinin olduğu ya da hiç semptom vermeyen hastalıklarda kullanılır.

Asemptomatik hastalıklarda belirtiler sonradan ortaya çıkabilir ve hastanın durumu kötüleşebilir, ancak hastalık iyi huylu olabilir ve hiç belirti göstermediği de olur. Hastanın genetik yapısı da bu durumu etkiler. Asemptomatik enfeksiyonlara örnek: Sitomegalovirüs (CMV) bir herpesvirüs üyesidir.

ASEMPTOMATİK HASTA NE DEMEK?

Sahip olunan hastalık edici mikrobun herhangi bir belirti göstermemesiyle, hastalık göstergesi olmayan fakat o mikrobu taşıyan kişilere asemptomatik hasta denebilir.