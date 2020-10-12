Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Asemptomatik nedir? Asemptomatik hasta ne demek?

Corona virüsü salgınıyla birlikte uzmanların görüşlerinde yer verdiği asemptomatik hastalar sık sık gündeme geliyor. Asemptomatik hastalar, mikrobun taşıyıcısı olduklarından dolayı Covid-19 hastalığında kritik bir rol oynuyor.

12:06 -
Haberler Sağlık
Asemptomatik nedir? Asemptomatik hasta ne demek?

Tıpta, bir hasta hastalık mikrobunun taşıyıcısıysa ya da hastalıkla ilgili belirtiler göstermiyorsa, asemptomatik hastalık anlamına gelir. Asemptomatik enfeksiyonlara, subklinik enfeksiyonlar da denir. Asemptomatik ve subklinik birbirine yakın terimlerdir. Subklinik, normalden az belirtinin olduğu ya da hiç semptom vermeyen hastalıklarda kullanılır.

Asemptomatik hastalıklarda belirtiler sonradan ortaya çıkabilir ve hastanın durumu kötüleşebilir, ancak hastalık iyi huylu olabilir ve hiç belirti göstermediği de olur. Hastanın genetik yapısı da bu durumu etkiler. Asemptomatik enfeksiyonlara örnek: Sitomegalovirüs (CMV) bir herpesvirüs üyesidir.

ASEMPTOMATİK HASTA NE DEMEK?

Sahip olunan hastalık edici mikrobun herhangi bir belirti göstermemesiyle, hastalık göstergesi olmayan fakat o mikrobu taşıyan kişilere asemptomatik hasta denebilir.

Corona genetik
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more