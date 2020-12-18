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Bakan Koca’dan Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Kocaeli açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Kocaeli'deki corona virüsü salgınının son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Güncellenme: 23:56, 18/12/2020
Haberler Sağlık
Bakan Koca’dan Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Kocaeli açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; valiler, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla internet üzerinden görüşerek durum değerlemesine devam ettiklerini belirterek bugün Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Kocaeli’nin mercek altında olduğunu aktardı.

Günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini söyleyen Bakan Koca, beş ildeki son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Mersin: Son 2 haftada filyasyon ekip sayısı 186’dan 261’e çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada %20 düşüş oldu, yoğun bakım doluluk oranı %79.

* Diyarbakır: Son 2 haftada filyasyon ekip sayısı 370’den 590’a çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada %25 düşüş oldu, yoğun bakım doluluk oranı %65.

* Trabzon: Son 2 haftada filyasyon ekip sayısı 175’den 247’ye çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada %25 düşüş oldu, yoğun bakım doluluk oranı %65.

* Antalya: Son 2 haftada filyasyon ekip sayısı 300’den 402’ye çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada %30 düşüş oldu, yoğun bakım doluluk oranı %71.

* Kocaeli: Son 2 haftada yoğun bakım yatak sayısı 242’den 340’a, filyasyon ekip sayısı 150’den 209’a çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada %35 düşüş oldu, yoğun bakım doluluk oranı %73.

* El birliğiyle mücadelemizin erken etkisi görülmeye başlandı. Bu etkinin kalıcılığı mücadeledeki ısrarımıza ve gücümüze bağlı. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağımız günler uzak değil.

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Yayınlanma Tarihi:23:38,