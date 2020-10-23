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Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından İstanbul’da korkutan görüntü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, “İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı” açıklamasının ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne test yaptırmak için gelen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Güncellenme: 12:17, 23/10/2020
Haberler Sağlık

İstanbul'da vaka sayılarının artması sonucu, vatandaşlar corona virüsü şüphesiyle tekrar hastanelere akın etti.

Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne çok sayıda vatandaş corona virüsü şüphesiyle başvuru yaptı. Test yaptırmak isteyen kişilerin hastane bahçesinde oluşturduğu uzun kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

FOTO: İHA

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tün sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunarak İstanbul'da bulunan vatandaşları uyarmıştı. Bakan Koca uyarısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. İstanbul'da en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin.” (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:12:11,
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