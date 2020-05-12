Halk arasında beta mikrobu olarak bilinen, kapalı ya da kalabalık ortamlarda sıklıkla vakit geçiren kimselerde özellikle 5-15 yaş arası çocuklarda görülen beta virüsü neden olur, nasıl anlaşılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

BETA VİRÜSÜ NEDEN OLUR?

Beta virüsü diye bilinen mikroorganizma boğazda iltihaplanma yapan “A Grubu Beta Hemolitik Stroktokok” bir çeşit bakteridir. Beta virüsü burun yolu ile sinüs kanallarına, ağız yoluyla da boğazdan oradan da akciğerlere kadar iner. Ciddi enfeksiyona neden olur.

Boğaz ağrısı ve ateşi olan çocukların yaklaşık yüzde 10-15'inde A grubu beta hemolitik streptokok iltihabı vardır. Beta mikrobuna bağlı olarak bademcikleri iltihaplanan çocuklar hastalığı başkalarına da geçirebilirler. Yani bulaşıcıdır. Herhangi bir aşı bulunmamaktadır. Tedavi edilmeyen beta bakterisi kalp romatizması, artrit ve nefrit gibi ciddi hastalıklara neden olabilir.

BETA VİRÜSÜ NASIL ANLAŞILIR?

Beta mikrobu bulaşmış kişilerde görülen belirtiler şunlardır:

– Halsizlik

– İştahsızlık

– Yutkunma ve beslenme güçlüğü

– Kulak ağrısı

– Mide bulantısı

– Eklem ağrısı

– Üşüme

– Boğazda şişme ve ağrı

– Kötü ağız kokusu

– Yüksek ateş

– Küçük dilde şişlik

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