Bilim Kurulu üyesi Özlü: COVID-19 insan derisinde 9 saat kalıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Japonya'da yayınlanan bir araştırmada COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün insan derisinde 9 saat kaldığının gösterildiğini belirtti.

“Bu süre, grip virüsüne kıyasla yaklaşık 4 kat daha uzun” diyen Özlü, bu bilginin COVID-19’dan korunmada el hijyeninin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

BURUN VE GÖZ TEMASI ETKİLİ

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Özlü, şöyle devam etti:

* Öksürüp, hapşırırken etrafa damlacıkların yayılmasını önlemek için elleriyle ağzını kapatan kişiler, eğer grip ve Covid 19 gibi solunum yolu virüslerini taşıyorsa, virüslü damlacıklarla ellerini bulaştırmış olurlar.

* O kişiyle tokalaştığımızda virüs doğrudan elimize bulaşabilir. Ya da elleriyle asansör düğmesi, kapı kolu, otobüslerdeki tutamaklar, merdiven tırabzanlarına dokunduğunda, virüsü oralara eker ve biz de aynı yüzeylere dokunursak virüsü almış oluruz.

ELDEKİ YARALARA DİKKAT

* Aslında cildimizde yara, bere, çizik yoksa, virüs deriden geçmez. Ancak, ellerimizi ağız, burun veya gözlerimize temas ettirirsek -farkında olmadan günde binlerce kez bunu yaparız- kendi ellerimizle kendimizi enfekte etmiş oluruz.

* Öncelikle, hapşırık ve öksürüğümüzü ellerimizle değil; dirseğimizle kapamalıyız veya ceketimizin iç yüzüne öksürüp, hapşırmalıyız. Salgın dönemlerinde başkalarıyla tokalaşmak güvenli değil.

* Ellerimize mukayyet olmalı, herkesin dokunduğu eşyalara, yüzeylere olabildiğince el sürmemeliyiz. Eğer bu yüzeylere, eşyalara dokunduysak, hemen ellerimizi su ve sabunla yıkamalı; yıkamadan önce ellerimizi ağzımıza, burnumuza ve gözlerimize temas ettirmemeliyiz.

* Eğer su ve sabunla ellerimizi yıkama imkanımız yoksa, -örneğin toplu taşımada yolculuk ederken- asgari %70'lik alkol içeren kolonya veya el dezenfektanlarıyla ellerimizi dezenfekte edebiliriz.

* Ellerimize iyi bakmalıyız. Cildimizdeki yara, bere ve çizikler bizi dış tehditlere açık hale getirir.