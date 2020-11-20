Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Önümüzdeki 10-14 günden itibaren yansımalarını görebiliriz

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerin bir bölümü saat 20:00 itibariyle uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de sosyal medya hesabından yeni tedbirlerle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Önümüzdeki 10-14 günden itibaren yeni tedbirlerin olumlu yansımalarının görülebileceğini umut ettiğini aktaran Özlü, şunları belirtti:

* Bilim Kurulunca alınan tavsiye kararları doğrultusunda uygulamaya konulan yeni tedbirlerin “etkili olup olmayacağı ve etkilerinin ne zaman görüleceği” soruluyor. Önümüzdeki 10-14 günden itibaren olumlu yansımalarını görebileceğimizi umut ediyorum.

* Yeni tedbirler, insan hareketliliğini önemli ölçüde azaltarak bulaşmaları önleyecektir. Örneğin 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ile okullarla ilgili karar, yaklaşık 30 milyon insanın hareketliliğini azaltacaktır.

* Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin yasaklanması buralardaki bulaşmaları tamamen durduracaktır.

* Hafta sonları akşam 20.00 ile sabah 10.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması ile alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin çalışma saatlerinin sınırlandırılması da karşılaşmayı azaltacaktır.

* Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin, sadece paket servis ve gel-al hizmeti verecek da özellikle bu alanlarda ortaya çıkan bulaşmaları önleyecektir.

* Spor müsabakalarının seyircisiz oynanması ile düğün, nikah törenleriyle ilgili uygulamalar da sürece olumlu katkı verecektir.

* Hepimiz kalabalıklardan uzak durup, hane halkımızla evde kalarak; dostlarımızla evlerde bir araya gelmekten, birlikte yiyip içmekten kaçınarak; maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek, bu sürece destek olmalıyız.