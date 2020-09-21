Bilim Kurulu üyesi Özlü: Yeni önlemler yolda, bazı zorlayıcı kararlar alınabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Ekotürk kanalında aşı çalışmaları ve salgına yönelik tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.

“YILBAŞINA KADAR FAZ-3 ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYAN AŞILAR OLACAK”

Aşıyla ilgili hâlâ pek çok soru işareti ve bilinmezlik olduğunu, bunların da yakın zamanda cevaplanacağını umduğunu belirten Özlü, “Muhtemelen yılbaşına kadar faz-3 çalışmalarını tamamlayan birkaç aşı olacak diye düşünüyorum. Tabi olumlu sonuçlanırsa, güvenli ve etkili bulunursa yılbaşına yeni bir aşıyla başlayabiliriz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN AŞIYA ULAŞMASINDA AVANTAJ”

“Türkiye’de faz-3 aşı çalışmalarının gönüllü kişiler üstünde denenmesini yorumlayan Özlü, şu ifadeleri kullandı:

* Kendi popülasyonumuzda kullanıma girmeden aşıların etkilerini, sonuçlarını görme şansımız olacak. Oldukça güvenli bir çalışma.

* Faz-1, faz-2 çalışmaları için aynı şeyi söyleyemem ama faz-3 çalışmaları oldukça güvenli çalışmalardır.

* Türkiye’nin bu aşının mutfağında yer alması, yarın arz edildiği zaman piyasaya bu aşıya ulaşmasıyla ilgili bir avantaj sağlayabilir.

Özlü, iki farklı aşının faz-3 çalışmalarının Türkiye’de başladığını bildirdi.

“EVDEN ÇIKMAYI AZALTACAK TEDBİRLER OLABİLİR”

“Salgını kontrol altına alabilmek için alınması gereken tedbirler 5 gruptur” diyen Özlü, şunları söyledi:

* Bunlar evden çıkmamak, yabancı kişileri eve almamak. Salgını önleyebilecek tedbirlerden birisi bu. Alınacak tedbirlerin bir kısmı yüzde yüz olmasa da bu kapsamda belki evden çıkmayı daha azaltacak, kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler olabilir. Birinci grup tedbirler bu noktada olabilir.

* İkincisi, dışarı çıkmak zorunda kalırsak diğer insanlarla olan 2 metrelik mesafeyi korumak.

* Üçüncüsü bu mesafeyi koruyamayacağımız alanlarda maskemizi usulüne uygun olarak takmak.

* Dördüncüsü el hijyenine dikkat etmek.

* Beşincisi de olabildiğince kapalı, iyi havalandırılmayan mekanlarda başkalarıyla beraber vakit geçirmemeye çalışmak.

“KIŞ VE GÜZ BAŞLANGICINDA BU TEDBİRLERİN ALINMASI GEREKİYOR”

* Bu 5 grup tedbir gönüllük esasıyla yapılabilir. Ama bunu yeterince uyum sağlanamadıysa kamu yönetimi burada bazı zorlayıcı kararlar alabilir. Yasaklar, kısıtlamalar getirebilir.

* Bugüne kadar bu süreçte önerilerin, tedbirlerin, tavsiyelerin, yaptırımların yeterli olmadığını sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler, ‘bu işi biraz daha sıkmamız gerekiyor’ şeklinde.

* Bu 5 grupta farklı uygulamalar kamu yönetimince alınabilir. Kış ve güz başlangıcında bu tedbirlerin alınması gerekiyor.

* Bunları sanıyorum belki bir kısmını kabine toplantısı sonrası duyacağız. Bu 5 gruba yönelik tedbirler olacak bunlar.