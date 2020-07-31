Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara: O sayıların artık neden verilmediğini bilmiyorum

Sağlık Bakanlığı’nın günlük corona virüsü tablosundaki parametre değişiklikleri tartışma yarattı. Tabloya ‘ağır hasta sayısı’ bilgisi ilk kez eklenirken, ‘yoğun bakım ve entübe hasta sayısı’ tablodan çıkartıldı. Bu tabloda ‘ağır hasta sayısı’nın neye karşılık geldiği açıklanmaması sebebiyle kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

“NET OLARAK BİLMİYORUM”

Konu ile ilgili CNN Türk’te konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kara açıklamasında “Yoğun bakım hasta sayısının artık neden verilmediğini kesin net olarak bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kara, sözlerine şöyle devam etti; “Bir kısmı çok klinik tablosu ağır olmayan hastalar olabiliyordu. Servisteki hastanın da durumu ağır olabiliyordu. O nedenle ben açıkçası, ağır hastaların verildiğini düşünüyorum. Ama bunda kesin bir şey söylemem çok mümkün değil.”

Eski tabloda ‘Toplam Yoğun Bakım Hasta Sayısı’ ve ‘Toplam Entübe Hasta Sayısı’ verileri yer alırken, yeni tabloda ise yüzde olarak ‘Hastalarda Zatürre Oranı’ ve ‘Ağır Hasta Sayısı’ bilgileri yer alıyor.