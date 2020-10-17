Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı ve uyardı: Bu dönemde yapmayın

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından vatandaşları coronaya karşı uyardı.

Bu dönemde yapılmaması gerekenlere dikkat çeken Özlü, şunları belirtti:

* Havalar soğudukça daha çok kapalı ortamlarda vakit geçirmeye başlayacağız. Isı kaybı olmasın diye, kapı ve pencerelerimiz çoğu zaman kapalı olacak ve içerisi muhtemelen iyi havalandırılmayacak.

* Böyle ortamlarda, hane halkı dışında başka kişilerle bir araya gelirsek; Covid 19, grip, soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüslerin bulaşması için çok uygun koşullar oluşmuş olacak.

* Bu dönemde ev ziyaretlerinin, davetlerin ve evlerde konu komşu, hısım akraba, dost arkadaş bir araya gelmelerin, doğum günü gibi kutlamaların yapılmaması gerekiyor.

* Bir araya gelinirse; odada 4 metrekareye birden çok kişinin bulunmaması, herkesin usulüne uygun maske takıyor olması, 2 metre mesafeye uyulması, yeme içmenin olmaması, toplamda 10’dan fazla kişinin aynı anda bir arada bulunmaması ve ortamın sürekli havalandırılması önerilir.

* Unutmayalım ki, bu virüsü bize bulaştırabilecek ve bizim virüsü bulaştırabileceğimiz kişiler; yakınlarımız, dostlarımız, sevdiklerimizdir. Sevdiklerimize zarar vermemek ve sevdiklerimizden zarar görmemek için bu kurallara uymalıyız.