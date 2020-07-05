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Bingöl’de güldüren corona uyarıları

Bingöl Belediyesinin corona virüsüne karşı vatandaşların maskesiz sokağa çıkmaması için billboardlara astığı yöresel şiveli afişler gülümsetti.

12:21 -
Haberler Sağlık
Bingöl’de güldüren corona uyarıları

Kentte Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 2 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulamaya konulan maske takma zorunluluğunun ardından ilde Covid – 19 önlemleri artırıldı.

Güvenlik güçleri maske denetimi yaparken, belediye de korucuyu ve önleyici tedbirler çerçevesinde billboardlara maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat çeken bilgilendirici afişler astı. Yöresel şiveli mesajlar görenleri gülümsetti, bazı vatandaşlar ise asılan billboardların önünde öz çekim yaptı.

Asılan afişlerde, “Hele 1.5 metre uzağ dur ele konuşağ, sen odur nereye gidersin ele maskesiz, Allah vere sen herkesi hasta edesin, Dezem cebine değil ağzına tak, insan bilmer insanın önünde ne var” ifadelerine yer verildi.

İHA

Bingöl Corona
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