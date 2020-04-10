Corona virüsü lenslerden daha kolay bulaşıyor

Araştırmalar corona virüsünün gözden damlacık yoluyla da yayılabildiğini gösteriyor. Peki gözlerimizi bu ‘görünmeyen tehlikeye' karşı nasıl korumalıyız? İşte yanıtları…

RİSKİ ARTIRIYOR

Covid-19 hastalığı, bulaştığı kişilerin gözyaşında ve konjonktiva salgılarında konjonktivit bulgularına (kızarıklık, çapaklanma, sulanma, batma hissi) neden olur.

Bu nedenle Covid-19 taşıyıcısı olan veya virüsle enfekte olup da hastalık belirtileri olmayan kişilerden başkalarının gözüne damlacık yoluyla ya da direkt temasla bulaşabilir. Bir diğer deyişle, havada yüzen enfeksiyonun gözümüze teması etmesi hastalanmamıza yol açabilir.

Lens kullanmak, Covid-19'un bulaşma riskini artırır. Çünkü lens kullanımı nedeniyle oksijensizlik ve temas sonrası çizilmelerle korneanın koruyucu bariyerlerinin yırtılmasına yol açarak gözlerimizi enfeksiyona açık hale getirir.

Bunun dışında, lens kullanan bir kişi lensi takarken ya da çıkarırken gözüne ve çevresine doğrudan kendisi temas etmektedir. Böylece elinde ya da lenslerin bulunduğu yüzeyde virüs varsa, kendi gözüne virüsü bulaştırma riski çok yüksektir. Lens tabakasının, virüsün göze bulaşmasını engellediği iddiası da doğru değildir.

KORUYUCU DEĞİL

Kalın tabakalı lenslerde de durum farklı değildir. Çünkü kontakt lens doğrudan ‘konjonktiva' denen tabakanın üzerini örtmemektedir. Lens konjonktivayı örtemediği için bulaşmaya karşı koruyuculuğu yoktur.

BUNLARA DİKKAT!

Lens kullanmak zorunda olanlar, sık el yıkamalı ve elin yıkanmadan göze ve çevresine temasından kaçınmalıdır. Lens solüsyonlarını daha önce 3 günde bir değiştirirken şimdi içinde olduğumuz pandemi dönemi süresince her gün değiştirebilirler.

Aylık lensler yerine günlük ‘kullan-at' lenslerine geçebilirler. Duş almak da göz kapakları ve çevresiyle elimizde olan virüsün temizlenmesi için faydalı bir faaliyettir.

Direkt virüs taşıdığından emin olduğumuz kişi ile temas edersek, göz banyoları ile kornea ve konjonktivayı yıkayarak virüsleri uzaklaştırabilir ya da sayısını azaltabiliriz.